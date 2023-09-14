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В Call of Duty: Modern Warfare 3 персонажи буду реагировать на ваши действия
Новые «открытые боевые миссии» Modern Warfare 3 будут содержать изменения в повествовании в зависимости от вашего подхода к ним.

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Одна из самых неприятных особенностей видеоигр по сравнению с фильмами и телешоу — это тот факт, что дружелюбные NPC редко реагируют на ваши действия как игрока за пределами заранее запрограммированных взаимодействий. Например, нацелить дробовик на своего товарища, не являющегося игроком, можно наблюдать, как он выглядит совершенно спокойным, что немного выглядит странным. Что ж, похоже, что Call of Duty: Modern Warfare 3 изменит ситуацию с недавно раскрытыми «открытыми боевыми миссиями». Sledgehammer Games теперь сообщили, что NPC будут реагировать по-разному в зависимости от того, как вы подходите к этим новым миссиям.

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Мне любопытно посмотреть, как это будет работать: будет ли это примерно эквивалентно испуганной реакции, которую вы иногда получаете, стреляя из оружия в дружественного NPC в современной игре, или это более продвинутый подход.

Эти новые типы миссий являются первыми в серии Call of Duty и предлагают целый ряд различных способов их выполнения в отличие от обычных, более линейных кинематографических миссий из основной кампании. Вы сможете приближаться к врагам незаметно или идти, стреляя из оружия, используя снаряжение или экипировку на ходу, а также перемещаться пешком, прыгать с парашютом, использовать водоемы, чтобы доплыть до целей, использовать транспортные средства, чтобы передвигаться и атаковать, и использование серий убийств и интерактивные предметы.

Call of Duty: Modern Warfare 3 выйдет на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК 10 ноября.


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#call of duty: modern warfare 3
Источник: theguardian.com
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