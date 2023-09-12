По последним данным, сообщество фанатов игры Red Dead Redemption с форума gtaforums, разочарованное отсутствием официального ремастера или даже простого порта игры от Rockstar, решило взять инициативу в свои руки и разработать собственный ремастер под названием Reality Redemption Overhaul Project.

Одной из ключевых целей этой модификации является стремление приблизить атмосферу и качество графики игры Red Dead Redemption к уровню, установленному в Red Dead Redemption 2, где также представлена территория Нью-Остина.

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У этой группы разработчиков стоят амбициозные цели в улучшении игрового опыта. Их планы включают в себя множество аспектов, таких как повышение производительности, расширение видимости мира, увеличение количества растительности, улучшение качества текстур, частиц и интерфейса, а также добавление поддержки клавиатуры и мыши, и многое другое. Основные текстуры местности уже были увеличены в разы по сравнению с оригиналом. Кроме того, разработчикам удалось исправить баг, который возникал при эмуляции через Xenia - теперь солнечные ореолы больше не проникают сквозь объекты.

Некоторые из запланированных улучшений уже были внедрены, и мод доступен для скачивания для эмулятора Xenia. К тому же, один из фанатов уже выпустил конверсию для версии игры на Nintendo Switch (официальная версия обещана позднее), которая также доступна для всех желающих.

Важно отметить, что разработчики модификации не используют оригинальные файлы игры, чтобы избежать возможных правовых проблем с Take-Two Interactive и Rockstar за нарушение авторских прав.



