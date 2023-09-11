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Для слитого билда S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl вышел патч
Авторы масштабного мартовского слива материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля выложили полноценный билд игры размером в 200 гб, датируемый 26 мая 2023 года. Слив произошел по вине самой GSC Game World, которая выкладывала билды для тестеров через открытые торрент-каналы.

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И вот для него вышел неофициальный патч, который устраняет проблемы с квестами в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl. Автор также работает над новой версией патча, которая позволит сохранять и загружать игровой процесс.

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Основные изменения в этом патче включают:

  • Исправление вылетов, которые происходили при сборе записок и выполнении квестов. Например, квест "Туда и обратно" больше не вызывает вылетов после установки сканеров.

  • Полное удаление водяных знаков. Если вы хотите вернуть водяной знак "Development Build" в правом верхнем углу экрана, вы можете сделать это, добавив соответствующий текст в файл DebugVersion.txt.

Краткая инструкция по установке патча следующая: сначала скачайте файл с названием Stalker2-Win64-Shipping_patched_full_v2. Затем переименуйте его в Stalker2-Win64-Shipping и замените оригинальный файл Stalker2-Win64-Shipping.exe в папке Windows\Stalker2\Binaries\Win64. После этого вы сможете запустить игру как обычно и наслаждаться улучшенной стабильностью квестов.

Если вы предпочитаете решать подобные проблемы самостоятельно, то в телеграм-канале автора патча можно найти дополнительную информацию: https://t.me/cringengineer_was_taken


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#s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
Источник: vk.com
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