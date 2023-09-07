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Этот вывод основан на данных цифрового магазина Steam. В период, когда Starfield была доступна в рамках раннего доступа, наблюдалось стандартное количество возвратов игр, которое колебалось в пределах 70-140 тысяч запросов. Однако за день до официального релиза, это число значительно выросло, почти достигнув 200 тысяч. Многие связывают этот рост с полноценным выпуском Starfield. Это связано с тем, что доступ к игре в рамках раннего доступа открывался только после покупки премиального издания, однако деньги можно было легко вернуть, даже если игрок провёл в ней более 30 часов и сохранял свой прогресс.
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На форумах Steam появились советы, где пользователи делились способами гарантированного и быстрого возврата средств за Starfield. Для этого, по их утверждениям, нужно было лишь написать жалобу на технические проблемы в службу поддержки магазина. Вероятно, этот метод воспользовались многие геймеры, судя по активности обсуждений в таких темах.
Некоторые игроки сообщают, что планируют вернуть деньги за премиальное издание и затем снова приобрести игру по стандартной цене. Другие утверждают, что им действительно не понравилась игра, и они жалуются на её техническое состояние, постоянные баги и недостаточно качественную графику. Встречаются и те, кто уже завершили основной сюжет в раннем доступе и теперь игра для них утратила интерес.