Студия Bethesda Softworks порадовала геймеров в 2018 году анонсом амбициозной ролевой игры под названием Starfield. Этот проект обещал уникальную возможность исследования различных планет и вдохновлял на исследование звёздных систем, что сделало его одной из самых ожидаемых игр. Несмотря на массовый интерес к Starfield до её выпуска, кажется, что сейчас игроки активно запрашивают возврат средств за игру. Вместо неё, некоторые рекомендуют обратить внимание на другие проекты, включая недавний выпуск Baldur's Gate 3.

Этот вывод основан на данных цифрового магазина Steam. В период, когда Starfield была доступна в рамках раннего доступа, наблюдалось стандартное количество возвратов игр, которое колебалось в пределах 70-140 тысяч запросов. Однако за день до официального релиза, это число значительно выросло, почти достигнув 200 тысяч. Многие связывают этот рост с полноценным выпуском Starfield. Это связано с тем, что доступ к игре в рамках раннего доступа открывался только после покупки премиального издания, однако деньги можно было легко вернуть, даже если игрок провёл в ней более 30 часов и сохранял свой прогресс.

реклама

На форумах Steam появились советы, где пользователи делились способами гарантированного и быстрого возврата средств за Starfield. Для этого, по их утверждениям, нужно было лишь написать жалобу на технические проблемы в службу поддержки магазина. Вероятно, этот метод воспользовались многие геймеры, судя по активности обсуждений в таких темах.

Некоторые игроки сообщают, что планируют вернуть деньги за премиальное издание и затем снова приобрести игру по стандартной цене. Другие утверждают, что им действительно не понравилась игра, и они жалуются на её техническое состояние, постоянные баги и недостаточно качественную графику. Встречаются и те, кто уже завершили основной сюжет в раннем доступе и теперь игра для них утратила интерес.