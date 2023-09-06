В 2022 году была выпущена игра под названием Stray, предоставляющая игрокам возможность управлять котом. Главной задачей этого кота является пересечение подземного города, населенного роботами и бактериями-мутантами. В этом путешествии коту помогает дружелюбный дрон B-12. Анимационный фильм по мотивам Stray находится в активной разработке.

«Это игра о том, что делает нас людьми, и в ней нет людей», — говорит Роберт Бэрд . «Это приятельская комедия о коте и роботе, и в ней такая веселая динамика. Так что в этом есть присущая комедия, но в этом фильме нет ни одного человека. Я думаю, это одна из причин, почему игра была невероятно популярной. , что вы смотрите на мир глазами очаровательного кота. Как им это удалось, и как мы собираемся реализовать это в фильме? Мы сделаем это , хотя иногда это кажется невозможным, но мы знаем в этом суть игры и ключ к повествованию истории».

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В настоящее время в разработке находится несколько проектов, поскольку были заняты ключевые творческие позиции, в том числе новый проект от сорежиссера « Нимоны » Ника Бруно и следующий проект от режиссера «Ледникового периода» Криса Веджа, сообщает EW.

Мультфильм находится в активной фазе съёмки.

Каких-то дополнительных деталей сообщено не было.

В 2023 году Annapurna Pictures выпустила анимационный фильм «Нимона». Рейтинг картины на Metacritic составил 75 баллов из 100, а на IMDb — 7,6 балла из 10.