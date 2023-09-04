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Национальное правление гильдии единогласно проголосовало за то, чтобы направить членам голосование по разрешению забастовки в рамках подготовки к предстоящим датам переговоров с 10 подписавшими ее компаниями, занимающимися видеоиграми. Голосование за разрешение на забастовку начнется 5 сентября и завершится 25 сентября.
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10 компаний которые могут попасть под забастовку:
- Activision Productions Inc.,
- Blindlight LLC,
- Disney Character Voices Inc.,
- Electronic Arts Productions Inc.,
- Epic Games, Inc.,
- Formosa Interactive LLC,
- Insomniac Games Inc.,
- Take 2 Productions Inc.,
- VoiceWorks Productions Inc., and
- WB Games Inc.
Одри Кулинг, представитель компаний, производящих видеоигры, выразила желание достичь справедливого контракта с SAG-AFTRA, который отразил бы важный вклад исполнителей в игровую индустрию. Контракт на видеоигры, известный как "Соглашение об интерактивных медиа", был продлен сверх срока действия, чтобы провести переговоры о важных условиях для членов SAG-AFTRA.
Гильдия сообщила, что несмотря на продолжительные переговоры, компании не удовлетворили потребности членов SAG-AFTRA. В результате профсоюз принял решение о возможной забастовке, начиная с 26 сентября. Важными вопросами в переговорах являются уровень заработной платы, защита от безудержного использования искусственного интеллекта и другие условия.
Гильдия также настаивает на повышении заработной платы на уровне, аналогичном контрактам в кино и телевидении, а также на обеспечении артистов периодами отдыха и безопасностью при выполнении трюков и опасных сцен.