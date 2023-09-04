SAG-AFTRA , которая с 14 июля бастует против производства фильмов и сценариев для телевидения, теперь готовится к еще одной возможной забастовке – на этот раз против индустрии видеоигр. Последняя забастовка гильдии против игровых компаний в 2016–2017 годах длилась 183 дня.

Национальное правление гильдии единогласно проголосовало за то, чтобы направить членам голосование по разрешению забастовки в рамках подготовки к предстоящим датам переговоров с 10 подписавшими ее компаниями, занимающимися видеоиграми. Голосование за разрешение на забастовку начнется 5 сентября и завершится 25 сентября.

реклама

10 компаний которые могут попасть под забастовку:

Activision Productions Inc.,

Blindlight LLC,

Disney Character Voices Inc.,

Electronic Arts Productions Inc.,

Epic Games, Inc.,

Formosa Interactive LLC,

Insomniac Games Inc.,

Take 2 Productions Inc.,

VoiceWorks Productions Inc., and

WB Games Inc.

Одри Кулинг, представитель компаний, производящих видеоигры, выразила желание достичь справедливого контракта с SAG-AFTRA, который отразил бы важный вклад исполнителей в игровую индустрию. Контракт на видеоигры, известный как "Соглашение об интерактивных медиа", был продлен сверх срока действия, чтобы провести переговоры о важных условиях для членов SAG-AFTRA.

Гильдия сообщила, что несмотря на продолжительные переговоры, компании не удовлетворили потребности членов SAG-AFTRA. В результате профсоюз принял решение о возможной забастовке, начиная с 26 сентября. Важными вопросами в переговорах являются уровень заработной платы, защита от безудержного использования искусственного интеллекта и другие условия.

Гильдия также настаивает на повышении заработной платы на уровне, аналогичном контрактам в кино и телевидении, а также на обеспечении артистов периодами отдыха и безопасностью при выполнении трюков и опасных сцен.