Популярный стример и геймер, известный под никнеймом "Uselessmouth," смог успешно завершить ожидаемую игру Starfield всего за 17 часов после ее релиза и вернуть деньги за покупку.

Starfield - это новая научно-фантастическая RPG от Bethesda Game Studios, которая вызывала невероятный интерес у геймеров за несколько лет до своего выпуска. Поэтому, когда игра наконец появилась в продаже, фанаты были готовы потратить много часов на исследование новой галактической эпопеи.

UselessMouth показал, что, возможно, можно пройти игру даже быстрее, чем большинство ожидало.

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UselessMouth прошёл Starfield за 17 час, транслируя свой процесс на стриминговой платформе.

https://www.twitch.tv/videos/1914058780?filter=archives&sort=time

Однако самое удивительное произошло после того, как UselessMouth успешно завершил игру. Он принял решение вернуть Starfield и получил полный возврат средств.



