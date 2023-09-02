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Baldur's Gate III получила «Крайне положительные» обзоры в Steam в обеих категориях
Baldur's Gate III - это долгожданное продолжение культовой ролевой игры, которая завоевала сердца геймеров более двадцати лет назад. Сегодня, 2 сентября, Baldur's Gate III выходит в релиз на консоли PS5 в улучшенном издании, и это событие приходит на фоне восторженных обзоров игры в Steam.

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На момент написания статьи, Baldur's Gate III имеет внушительную цифру - 249,889 обзора на платформе Steam. Это свидетельствует о значительной популярности игры среди игроков. Но что особенно поразительно, это то, что 96% из них являются недавними обзорами, а 95% - общими обзорами. Это означает, что игра не только удерживает интерес у своих фанатов, но и продолжает привлекать новых игроков.

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Каким образом Baldur's Gate III сумела добиться такого успеха на Steam? На это влияет ряд факторов. Во-первых, игра продолжает традиции предыдущих частей серии, предлагая глубокий сюжет, богатую игровую механику и возможность принимать сложные моральные решения, влияющие на ход игры.

Во-вторых, разработчики из студии Larian Studios тщательно слушали отзывы сообщества во время раннего доступа и активно работали над улучшением игры. Это позволило им создать качественный продукт, который отражает ожидания долгожданных продолжений.

И, конечно же, не следует забывать о важности игры на консолях. Выход Baldur's Gate III на PS5 с улучшенным изданием открывает новые возможности для игроков, которые предпочитают играть на консолях, а не на ПК.

Baldur's Gate III продолжает радовать своих поклонников и завоевывать новых. Оценки и обзоры на Steam свидетельствуют о том, что игра оправдала ожидания и остается важным событием для игровой индустрии. Если вы еще не попробовали это захватывающее приключение, то, возможно, сейчас самое подходящее время, особенно если вы обладатель PS5.

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#baldurs gate iii
Источник: store.steampowered.com
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