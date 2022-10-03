Я думаю, уже ни для кого не секрет, что блогерам в России отключили монетизацию из-за санкций. Это забрало большую часть дохода деятелей на YouTube, в том числе и техноблогеров. Сразу появляется желание отправить эту картинку.

Мем, из-за которого Maddy Murk стал известен.

Раньше средние или даже крупные видеоблогеры могли купить компьютерные комплектующие на свои доходы с просмотров, тем самым, сделав не проплаченный обзор. Теперь же доходы с просмотров убрали. На что теперь жить честным техноблогерам? Свое мнение в этом вопросе высказал известный обзорщик Nitroxsenys на своем лайв канале. Я согласен с ним, но у меня есть несколько своих мыслей, поэтому я и пишу эту статью. Нитро говорит, что на ютубе останутся только проплаченные обзоры и реклама товаров с али, ведь с них все еще приходят реферальные выплаты. Однако, я думаю, что неподкупные обзоры можно будет найти на более мелких каналах, которые правда пользуются техникой, которую обозревают. Сразу наглядывается и огромный минус, у большей части малых блогеров просто не будет хватать компетенции, чтобы подать информацию максимально верно. Так же качество их видео сильно отличается от популярных обзорщиков. Почему же останутся крупные неподкупные блогеры? Все еще есть на свете производители, которые не пишут четкое ТЗ для видео, и крупные каналы могли бы брать их железо на обзор и показывать правдивые тесты и адекватное мнение. Я считаю, что точно останутся эти каналы: ProHiTech, Ремонтяш и, я надеюсь, сам Нитро. Maddy Murk ранее заявлял, что ему надоел техноблог, и он хочет уйти в авто тематику.

Самый успешный и честный техноблогер, Стас Ай Как Просто уже почти перестал уделять время технике. В последнее время он выпускал только видео с новостями.

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Что же делать простым обывателям, которые не хотят смотреть видео с рекламой Хуанана от Настольжи ПК? Тут есть несколько вариантов: смотреть только большие каналы, которым вы доверяете, следить за Американскими блогерами или же читать оверклокерс. Я надеюсь, что здесь станет меньше политики, чем сейчас и будет больше качественных обзоров. Я уверен вы заметили удобство оверклокерса в легкости написания комментария, если вы не согласны с автором. Так что, если нам будут рекламировать очередную "чепуху", мы как следует ответим блогеру в комментариях.

Стас, прошу, вернись к техноблогингу.