Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Видеоблогер Nitroxsenys высказал свое предположение о конце честного техноблогинга в России

Будущее русского техноблогинга. Возможно, это конец.
[ ] для раздела Блоги
+
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Я думаю, уже ни для кого не секрет, что блогерам в России отключили монетизацию из-за санкций. Это забрало большую часть дохода деятелей на YouTube, в том числе и техноблогеров. Сразу появляется желание отправить эту картинку.

Мем, из-за которого Maddy Murk стал известен.

Раньше средние или даже крупные видеоблогеры могли купить компьютерные комплектующие на свои доходы с просмотров, тем самым, сделав не проплаченный обзор. Теперь же доходы с просмотров убрали. На что теперь жить честным техноблогерам? Свое мнение в этом вопросе высказал известный обзорщик Nitroxsenys на своем лайв канале. Я согласен с ним, но у меня есть несколько своих мыслей, поэтому я и пишу эту статью. Нитро говорит, что на ютубе останутся только проплаченные обзоры и реклама товаров с али, ведь с них все еще приходят реферальные выплаты. Однако, я думаю, что неподкупные обзоры можно будет найти на более мелких каналах, которые правда пользуются техникой, которую обозревают. Сразу наглядывается и огромный минус, у большей части малых блогеров просто не будет хватать компетенции, чтобы подать информацию максимально верно. Так же качество их видео сильно отличается от популярных обзорщиков. Почему же останутся крупные неподкупные блогеры? Все еще есть на свете производители, которые не пишут четкое ТЗ для видео, и крупные каналы могли бы брать их железо на обзор и показывать правдивые тесты и адекватное мнение. Я считаю, что точно останутся эти каналы: ProHiTech, Ремонтяш и, я надеюсь, сам Нитро. Maddy Murk ранее заявлял, что ему надоел техноблог, и он хочет уйти в авто тематику.

Самый успешный и честный техноблогер, Стас Ай Как Просто уже почти перестал уделять время технике. В последнее время он выпускал только видео с новостями.

реклама

Что же делать простым обывателям, которые не хотят смотреть видео с рекламой Хуанана от Настольжи ПК? Тут есть несколько вариантов: смотреть только большие каналы, которым вы доверяете, следить за Американскими блогерами или же читать оверклокерс. Я надеюсь, что здесь станет меньше политики, чем сейчас и будет больше качественных обзоров. Я уверен вы заметили удобство оверклокерса в легкости написания комментария, если вы не согласны с автором. Так что, если нам будут рекламировать очередную "чепуху", мы как следует ответим блогеру в  комментариях. 

Стас, прошу, вернись к техноблогингу.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

ай как просто ремонтяш стас ай как просто стас васильев техноблогинг maddy murk nitroxsenys тенхника
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
5
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
15
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
38
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
2
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
23
Главные игры сентября 2022 года
19
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
64

Интересные материалы

Ретроклокинг: LGA 775 – становление
20 сентября 2022 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
36
GeForce GTX 1060 возвращается – на фоне высоких цен на RTX 40, геймеры скупают старые видеокарты
3
Цены видеокарт на б/у рынке продолжают стремительно снижаться — RTX 3070 стоит дешевле 30000 рублей
24
Сколько стоит видеокарта, которая тянет все игры в 2022г – 6 геймерских моделей со скидками до 20%
6
Турецкий поток лишился 25% былого газового объема
7
Почему нефть может стать еще дороже
1
Илон Маск признался, какой совет дал бы себе в молодости
8
"Балконные" майнеры терпят огромные убытки — сотни тысяч рублей потрачены впустую
84
Asus придумала, как упростить кабель-менеджмент на материнских платах
14
GeForce GTX TITAN X протестировали в современных играх — тянет даже Cyberpunk 2077 и God of War
3
В США мужчина напечатал на 3D-принтере огнестрельное оружие и продал по программе выкупа за $21 000
11
Видеокарты из Китая значительно подешевели — новую RTX 3090 отдают за 63 тысячи рублей
17
Майнеры терпят убытки, Эфир дешевеет, а добыча криптовалюты на видеокартах не окупает даже розетку
5
Энтузиаст показал, как Fallout 4 выглядит с сотнями графических модификаций
9
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
23
Учёные: Энтеровирусная инфекция может быть причиной развития сахарного диабета 1 типа
+
Ирландская компания разработала полностью электрический пассажирский паром на подводных крыльях
3
Инженер создал роботизированную руку управляемую растением
2
ASRock бесплатно обменивает материнские платы на новые из-за наклейки на разъемах памяти
9
Acer представила первую и уникальную видеокарту на базе Intel Arc A770
2

Популярные статьи

Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
102
Рейтинг наиболее оптимальных процессоров по соотношению цена / производительность
14
Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
46
Обзор Windows Vista Home Premium Retail Box в 2022 году
58
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
6
Военное командование США бьёт тревогу – Китай ведёт активную разработку истребителя 6-го поколения
58
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
38
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
48
Гайд по улучшению графики в играх на RTX
11
Ученые рассказали, какой астероид может аннигилировать Землю
18

Сейчас обсуждают

Максим Молодец
22:58
Ну так точно уж не на лахтоботных опущенцах. Вы ж там за постики в конверте же получаете? НДФЛ не платите? Так что оффни е6ло
Российские SSD накопители появились в широкой продаже, цены на них вызывают недоумение
Арсений Иголкин
22:52
автор, ваши эмоции не информативны, а лишь добавляют воды и путаницы в текст
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
Иван Тупяков
22:48
Ремастеры Fallout 3 и Nev Vegas? да ну неее...ремастер Fallout и Fallout 2? да ну зачемм....Давайте лучше на Fallout Shelter обновление накатим.
Bethesda рассказала, как будет праздновать 25-летие Fallout
Asmodeus
22:47
Не надо ляля. У меня были джифорс 3, и 8500. Разница была огромная - словно очки надеть, если плохо видишь. А цвета вообще на 8500 были очень очень лучше. После перехода на Radeon 8500 с третьего жира...
Гайд по улучшению графики в играх на RTX
lesik78
22:41
Очень удачное место выбрал. Теряет чутье Маск.
Tesla смогла нарастить еженедельные объёмы выпуска электромобилей в Берлине до 2000 штук
Asmodeus
22:41
Хочу Трикодер 😂
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
Asmodeus
22:37
Не выдывайте тайну про его отца. Не палите Доктора. Ему же стыдно за сынулю. Кстати этот актёр тоже хреновый был. Самые лучшие в новом Докторе были Копальди и Теннант, на мой взгляд. Первый даже больш...
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
dimon_volkov
22:34
И не нужны
В 2023 году могут выйти смартфоны со сверхбыстрой зарядкой мощностью более 210 Вт
dimon_volkov
22:34
Ага. Прикольно. Поставил телефон на зарядку, пошёл на кухню кофе попить, возвращаешься, а хата то уже горит. Почему? Потому что физику учить надо!
В 2023 году могут выйти смартфоны со сверхбыстрой зарядкой мощностью более 210 Вт
Asmodeus
22:32
Когда же уберут эту дурную бабу из сериала? С трудом досмотрел последний сезон. Она вообще играть не умеет, пинком под зад эту мадам из актёров. А сюжет вообще написан явно под воздействием чего-то оч...
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем