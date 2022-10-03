Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
Kaspa получила активное развитие в 2022, из-за особого протокола GHOSTDAG. Этот протокол дает преимущество Каспе перед другими альткоинами в скорости, безопасности и масштабируемости.
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Если вкратце, то по возможности все блоки включаются в структуру DAG путем указания их как "предков" более современными блоками, когда в блокчейне блоки ссылаются только на одного предшественника в цепочке. Все блоки имеют однозначный порядок, кто за кем идет, и таким образом, упорядочиваются и транзакции, в них передаваемые. Это позволяет однозначно определить информацию о монетах (куда и откуда они пересланы), и гарантировать отсутствие возможности двойной траты одних и тех же койнов, в ходе исполнения двух и более транзакций, включенных в параллельно сгенерированные блоки. Визуализацию протокола GhostDAG можно увидеть по этой ссылке.
официальном сайте, русском телеграм канале и чатике.Более подробную информацию о Каспе можно найти на их
Как майнить Kaspa?
Для начала нужно определиться с майнинг пулом, в этом нам поможет MiningPoolStats. Я советую воспользоваться woolypooly и kaspa-pool. Адреса подключения можно найти на их сайтах.
Далее нужно выбрать майнер из этого списка: "BzMiner, SRBminer, LOLminer". Лолмайнер кажется мне наиболее удобным из них, но вы можете выбрать любой.
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Осталось только сделать кошелек и настроить майнер. Начнем с первого, никогда не майните на кошелек биржи txbit, он может "воровать" монеты. Если вам не пришла выплата с пула на txbit, то проблема скорее всего не в нем, проблема в бирже. Я рекомендую майнить либо на биржу MEXC, либо на личный кошелек. А с настройкой майнера я думаю вы справитесь самостоятельно, но на всякий случай прикреплю настройки лолмайнера под Windows. Не забудьте поменять адрес майнинга на свой.
Где хранить Kaspa?
Выше я уже упомянул, что можно либо воспользоваться биржей MEXC, либо сделать личный кошелек. Чтобы его сделать, нужно скачать KDX или открыть веб кошелек. Регистрация там такая же, как на любом другом криптокошельке, главное записать сид-фразу.
Очень частый вопрос новичков в чате Каспы: "Что делать, монеты не отображаются в кошельке?". Решение у этого вопроса очень простое, стоит нажать кнопку "Scan More Adresses" во вкладке "DEBUG".
Мое мнение о Kaspa.
Kaspa является очень интересной криптовалютой, которая является хорошей альтернативой Эфиру. Майнить ее или нет? Стоит ли хранить в ней активы? Ответы на эти вопросы каждый определяет для себя сам.
Выражаю огромную благодарность русскому чату Каспы, он помог лучше разобраться в подаваемом мной материале.
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