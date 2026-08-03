Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Первый серийный МС-21-310 впервые поднялся в небо
Знаковое событие для отечественного авиапрома.
реклама

Первый импортозамещённый серийный пассажирский лайнер МС-21-310 поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Госкорпорации Ростех). Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Фото: ОАК

В состав экипажа, поднявшего самолёт в воздух, вошли заслуженные лётчики-испытатели: Герой России Роман Таскаев, Сергей Михайлюк и Андрей Воропаев, а также инженер-испытатель Николай Фонурин. Машина находилась в воздухе в течение 1 часа 23 минут.

реклама

Самолёт, оснащённый новейшими отечественными турбовентиляторными двигателями ПД-14 производства Объединённой авиастроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) поднимался до высоты 6000 метров и разгонялся до приборной скорости 600 км/ч. Основные задачей испытательного полёта: проверка устойчивости, управляемости в различных конфигурациях, а также работы бортовых систем. Последние все отечественного производства. В ходе полёта машина показала себя хорошо, полётное задание было выполнено полностью.

Отмечено, что успешный полёт первого серийного экземпляра МС-21-310 свидетельствует о готовности производственных цепочек к серийному выпуску самолётов данного типа. Первая партия состоит из 18 самолётов. Также завод уже может приступить к выполнению новых заказов, утвержденных Правительством России.

Параллельно продолжается процедура сертификации самолёта. На сегодняшний день программа сертификационных испытательных полётов выполнена более чем на половину. Освоение и внедрение серийных технологий уже на этом этапе обеспечивает ритмичное движение бортов по линии сборки, что ускорит поставки новых лайнеров российским авиакомпаниям.

Согласно заявлению замглавы Минпромторга РФ Геннадия Абраменкова, на сегодняшний день отечественный лайнер МС-21-310 выполнил больше половины программы лётных испытаний, которые необходимы для получения сертификата типа.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт МС-21 оснащён новейшими отечественными турбовентиляторными двигателями ПД-14 производства Объединённой авиастроительной корпорации (входит в Ростех). Машина является прямым конкурентом зарубежных лайнеров Boeing 737 и Airbus 320 и предназначена для их постепенной замены в парках российских авиаперевозчиков. 

Отечественный самолёт обладает целым рядом преимуществ перед иностранными конкурентами. Во-первых, он превосходит западные аналоги в ряде технических решений. В частности, в МС-21 широко используются композиты в силовых конструкциях, прежде всего в крыле, что позволило снизить массу самолёта. Во-вторых, в отличие от популярных Boeing 737 и Airbus 320 российский самолёт имеет самый широкий фюзеляж в своём классе. Он обеспечивает пассажирам уровень комфорта, который ранее был доступен только в широкофюзеляжных лайнерах. Пассажирский салон имеет более широкий проход между рядами кресел, иллюминаторы большего размера, оборудован багажными полками большего размера.

Узкофюзеляжные среднимагистральные пассажирские самолёты – это самая востребованная ниша в продукции мирового авиастроения. Большая часть парков авиакомпании представлена именно машинами такого класса, поэтому у отечественного самолёта впереди большие коммерческие перспективы на международном рынке. Но это в перспективе. Сейчас основным приоритетом является удовлетворение спроса со стороны российских авиаперевозчиков.

#новости #авиация #ростех #самолет #оак #объединённая авиастроительная корпорация #сертификация #пд-14 #авиапром #мс-21-310
Источник: rostec.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Профессор Блинкин: На Сахалине целесообразнее строить туннель вместо моста
Google Pay перестал работать на китайских смартфонах Xiaomi, OnePlus, Oppo и Vivo через NFC
Rolls Royce заявила о практически полном устранении случаев простоя самолётов из-за двигателей Trent
OpenAI превысила 1 млрд пользователей после масштабного снижения цен на ИИ
Китайские литографы отстают от нидерландской ASML по-прежнему на четыре поколения
На продажу в Польше выставлен легендарный «горбатый» ЗАЗ-965 «Запорожец» за 140 тыс. рублей
Edifier выпустила полочную акустику AIRPULSE A200T в синем цвете
«Алиса AI» предложила нестандартную конфигурацию игрового ПК в сравнении с зарубежными нейросетями
В Казани совершил полёт обновлённый лайнер Ту-214 в специальной ливрее в честь Третьяковской галереи
Археологи обнаружили в Италии гробницу гигантов в хорошем состоянии
АМО Сталь автоматизировала девять станков на заводе ТРЕК с помощью роботов AMO-S
Блуждающая чёрная дыра поглотила звезду в 750 млн световых лет от Земли
Серийный образец импортозамещённого самолёта МС-21 прошёл последнюю проверку перед первым полётом
Энтузиаст запустил GTA V на iPhone 17 Pro Max через эмулятор и не добился высокого fps
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров площадки за июль 2026 года
Автоблогер предложил свою версию причин прекращения выпуска ВАЗ-2107
Gamers Nexus назвал Radeon RX 9050 за $280 одной из худших видеокарт в классе за 10 лет
Китай внедрит квантовые технологии в энергосети для борьбы с отключениями электричества
Toyota представила самую дорогу Corolla в истории модельного ряда за 5 млн рублей
Археологи нашли затонувший корабль V века до н. э. с несколькими сотнями амфор

Популярные статьи

10 лучших игр для слабого ПК — топовая видеокарта не нужна, а эмоций на сотни часов
Рассуждения по поводу безопасности дорожного движения
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 1. Финал с недосказанной историей
10 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 4
PlayStation 6 против Xbox Project Helix – доступная экосистема или топовые эксклюзивы
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q3
Electrek выбрала 29 лучших электровелосипедов августа 2026 года от $799 до премиум-сегмента в $6999
10 криптовалют для регулярного пассивного дохода через стейкинг в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter