Знаковое событие для отечественного авиапрома.

Первый импортозамещённый серийный пассажирский лайнер МС-21-310 поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Госкорпорации Ростех). Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Фото: ОАК

В состав экипажа, поднявшего самолёт в воздух, вошли заслуженные лётчики-испытатели: Герой России Роман Таскаев, Сергей Михайлюк и Андрей Воропаев, а также инженер-испытатель Николай Фонурин. Машина находилась в воздухе в течение 1 часа 23 минут.

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Самолёт, оснащённый новейшими отечественными турбовентиляторными двигателями ПД-14 производства Объединённой авиастроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) поднимался до высоты 6000 метров и разгонялся до приборной скорости 600 км/ч. Основные задачей испытательного полёта: проверка устойчивости, управляемости в различных конфигурациях, а также работы бортовых систем. Последние все отечественного производства. В ходе полёта машина показала себя хорошо, полётное задание было выполнено полностью.

Отмечено, что успешный полёт первого серийного экземпляра МС-21-310 свидетельствует о готовности производственных цепочек к серийному выпуску самолётов данного типа. Первая партия состоит из 18 самолётов. Также завод уже может приступить к выполнению новых заказов, утвержденных Правительством России.

Параллельно продолжается процедура сертификации самолёта. На сегодняшний день программа сертификационных испытательных полётов выполнена более чем на половину. Освоение и внедрение серийных технологий уже на этом этапе обеспечивает ритмичное движение бортов по линии сборки, что ускорит поставки новых лайнеров российским авиакомпаниям.

Согласно заявлению замглавы Минпромторга РФ Геннадия Абраменкова, на сегодняшний день отечественный лайнер МС-21-310 выполнил больше половины программы лётных испытаний, которые необходимы для получения сертификата типа.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт МС-21 оснащён новейшими отечественными турбовентиляторными двигателями ПД-14 производства Объединённой авиастроительной корпорации (входит в Ростех). Машина является прямым конкурентом зарубежных лайнеров Boeing 737 и Airbus 320 и предназначена для их постепенной замены в парках российских авиаперевозчиков.

Отечественный самолёт обладает целым рядом преимуществ перед иностранными конкурентами. Во-первых, он превосходит западные аналоги в ряде технических решений. В частности, в МС-21 широко используются композиты в силовых конструкциях, прежде всего в крыле, что позволило снизить массу самолёта. Во-вторых, в отличие от популярных Boeing 737 и Airbus 320 российский самолёт имеет самый широкий фюзеляж в своём классе. Он обеспечивает пассажирам уровень комфорта, который ранее был доступен только в широкофюзеляжных лайнерах. Пассажирский салон имеет более широкий проход между рядами кресел, иллюминаторы большего размера, оборудован багажными полками большего размера.

Узкофюзеляжные среднимагистральные пассажирские самолёты – это самая востребованная ниша в продукции мирового авиастроения. Большая часть парков авиакомпании представлена именно машинами такого класса, поэтому у отечественного самолёта впереди большие коммерческие перспективы на международном рынке. Но это в перспективе. Сейчас основным приоритетом является удовлетворение спроса со стороны российских авиаперевозчиков.