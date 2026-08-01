Акции американской компании Apple упали в стоимости почти на 10% в последний рабочий день недели после того, как неутешительный прогноз показал, что производитель iPhone испытывает трудности с обеспечением достаточного количества компонентов. Причина в буме строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ), который создаёт нагрузку на глобальные цепочки поставок. Об этом сообщает Reuters.
Если падение стоимости продолжится, то это станет худшим днем для акций компании с момента распродажи, вызванной пандемией в марте 2020 года. В результате потеря рыночной капитализации Apple составит почти 500 миллиардов долларов. Таким образом, статус самой дорогой компании в мире вернётся гиганту по производству чипов для искусственного интеллекта – корпорации NVIDIA.
Генеральный директор Apple Тим Кук, которого многие считают гением в области управления цепочками поставок, назвал дефицит чипов «очень значительным» и заявил, что у компании ограниченные возможности для его решения. Заявление Кука прозвучало во время его последнего телефонного разговора с инвесторами в качестве генерального директора перед тем, как он в сентябре передаст управление компанией Джону Тернусу.
Reuters отмечает, что крупные технологические компании скупают мощности по производству передовых микросхем и чипов памяти для своих центров обработки данных, работающих с ИИ, что приводит к возникновению дефицита и росту цен, которые, как ожидается, приведут к сокращению рынков персональных компьютеров и смартфонов в этом году.
Компании Apple удалось частично смягчить удар от резкого роста цен на память благодаря накопленным запасам комплектующих. Однако Тим Кук заявил, что и этот запас истощается, а нехватка процессоров не позволяет компании удовлетворить высокий спрос на iPhone и Mac.
Согласно данным агентства, прогноз компании, сделанный о росте выручки в текущем квартале на уровне от 9% до 11% оказался ниже оценки Уолл-стрит, которая прогнозировала примерно 12%, а замедление роста в сфере услуг также затмило достаточно сильные результаты за второй квартал.
Ослабление в сфере услуг очень беспокоит инвесторов, поскольку оно возникло в период высоких продаж iPhone, которые обычно обеспечивают прибыль бизнесу, получающему процент от покупок в App Store, и включают в себя всё: от Apple Music до Apple TV.
Это замедление может усилиться, если продажи iPhone упадут из-за повышения цен. По мнению многих аналитиков, оно произойдет во время запуска новой линейки продукции в сентябре.