Глобальный бум искусственного интеллекта привёл к дефициту памяти.

Акции американской компании Apple упали в стоимости почти на 10% в последний рабочий день недели после того, как неутешительный прогноз показал, что производитель iPhone испытывает трудности с обеспечением достаточного количества компонентов. Причина в буме строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ), который создаёт нагрузку на глобальные цепочки поставок. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Jeenah Moon/Bloomberg

Если падение стоимости продолжится, то это станет худшим днем для акций компании с момента распродажи, вызванной пандемией в марте 2020 года. В результате потеря рыночной капитализации Apple составит почти 500 миллиардов долларов. Таким образом, статус самой дорогой компании в мире вернётся гиганту по производству чипов для искусственного интеллекта – корпорации NVIDIA.

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Генеральный директор Apple Тим Кук, которого многие считают гением в области управления цепочками поставок, назвал дефицит чипов «очень значительным» и заявил, что у компании ограниченные возможности для его решения. Заявление Кука прозвучало во время его последнего телефонного разговора с инвесторами в качестве генерального директора перед тем, как он в сентябре передаст управление компанией Джону Тернусу.

Reuters отмечает, что крупные технологические компании скупают мощности по производству передовых микросхем и чипов памяти для своих центров обработки данных, работающих с ИИ, что приводит к возникновению дефицита и росту цен, которые, как ожидается, приведут к сокращению рынков персональных компьютеров и смартфонов в этом году.

Компании Apple удалось частично смягчить удар от резкого роста цен на память благодаря накопленным запасам комплектующих. Однако Тим Кук заявил, что и этот запас истощается, а нехватка процессоров не позволяет компании удовлетворить высокий спрос на iPhone и Mac.

Согласно данным агентства, прогноз компании, сделанный о росте выручки в текущем квартале на уровне от 9% до 11% оказался ниже оценки Уолл-стрит, которая прогнозировала примерно 12%, а замедление роста в сфере услуг также затмило достаточно сильные результаты за второй квартал.

Ослабление в сфере услуг очень беспокоит инвесторов, поскольку оно возникло в период высоких продаж iPhone, которые обычно обеспечивают прибыль бизнесу, получающему процент от покупок в App Store, и включают в себя всё: от Apple Music до Apple TV.

Это замедление может усилиться, если продажи iPhone упадут из-за повышения цен. По мнению многих аналитиков, оно произойдет во время запуска новой линейки продукции в сентябре.