Штаты собираются провести замену волоконно-оптических кабелей в Карибском бассейне и Центральной Америке без участия КНР.

Технологическое соперничество между США и Китаем переросло в более серьезную борьбу за подводные волоконно-оптические кабели. Бурное развитие ИИ приводит к резкому росту спроса на трансграничную передачу данных, необходимых для работы и обучения передовых систем ИИ. Поэтому, контроль над инфраструктурой становится критически важным для обеспечения цифрового суверенитета и национальной безопасности. Соответственно, обостряется и борьба за контроль над критически важными сетевыми экосистемами. В первую очередь к таковым относятся подводные кабели, по которым передается почти 99% межконтинентального трафика.

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Недавно официальный Пекин обвинил Вашингтон в «политизации» глобальных сетей подводных кабелей после появления сообщений о том, что Соединённые Штаты намереваются потратить 175,8 миллиона долларов на замену устаревших линий в Карибском бассейне и Центральной Америке, чтобы заблокировать участие Китая. МИД КНР заявил, что действия США могут поставить под угрозу цифровую экономику в целом.

«Политизация и чрезмерное раздувание проблем безопасности в связи с вопросом подводных кабелей лишь нарушат нормальные правила международного рынка, поставят под угрозу глобальную передачу данных и кибербезопасность и не будут служить ничьим интересам», – заявил Линь Цзянь, представитель МИД КНР.

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При этом он подчеркнул многосторонний подход Китая, заявив, что Пекин поддерживает международное сотрудничество в области подводных кабелей на основе принципов справедливости, правосудия, равенства и инклюзивности. Неудивительно, что Штаты не хотят допускать Китай к модернизации волоконно-оптических кабелей. США традиционно считают страны Латинской Америки своим задним двором. Тот, кто контролирует линии передачи данных, критически важных для повседневной деятельности, тот и диктует условия.