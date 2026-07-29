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crazycat21
Audi представила свой самый большой внедорожник Q9 для рынка США
Продажи авто начальной стоимостью 123480 долларов начнутся в ноябре.
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Компания Audi, входящая в состав немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG, запустила в продажу полноразмерный внедорожник под обозначением Q9, чтобы привлечь покупателей из США. Такой шаг обусловлен тем, что немецкий люксовый бренд испытывает давление в связи с необходимостью улучшить продажи на втором по величине автомобильном рынке мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Внедорожник Audi Q9. Фото: Audi

Презентация внедорожника Audi Q9, начальная стоимость которого составляет 108400 евро (123480 долларов), состоялась в Нью-Йорке. Компания Audi стремится остановить падение продаж и снижение прибыльности, которое ослабило важнейший источник дохода для материнской компании.

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Массивный семиместный внедорожник длиной 5,31 метра  поступит в дилерские центры в ноябре. Версии автомобиля оснащены шестицилиндровыми двигателями, также есть спортивная версия с двойным турбонаддувом V8. Появление новой модели знаменует собой попытку компанию Audi удовлетворить вкусы американцев и их приверженность к традиционными двигателями. На данный момент версия с электрической или гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от сети не предлагается.

В США модель Q9 будет конкурировать с такими роскошными внедорожниками, как Lincoln Navigator и Cadillac Escalade, а также с производимыми в Штатах BMW X7 и Mercedes GLS.

С учётом приведённой информации пока непонятно, как Audi собирается удержать долю американского рынка, если её главные конкуренты – BMW и Mersedes, выпускают свои модели на территории Штатов. Соответственно, эти автомобили не облагаются таможенными пошлинами. Что касается Audi Q9, то этот внедорожник производится в Европе: в Словакии.

#новости #сша #автомобили #volkswagen #mercedes #автомобильная промышленность #внедорожники #bmw x7 #audi q9
Источник: bloomberg.com
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