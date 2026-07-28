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crazycat21
Apple готовится к масштабному продвижению «умного дома» на основе искусственного интеллекта Siri
Компания собирается составить конкуренцию Amazon и Google.
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Компания Apple после многих лет отставания на рынке систем «умный дом», готовится к масштабному прорыву в эту категорию с помощью новых устройств и программного обеспечения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Компания планирует вскоре запустить эту группу продуктов для дома с помощью центрального устройства, созданного на базе нового голосового помощника Siri. Apple также готовится выпустить новую телевизионную приставку и обновленную умную колонну HomePod mini.

Фото: Hollie Adams/Bloomberg

Все три устройства практически готовы к запуску. Компания планирует выпустить новые Apple TV и HomePod mini этой осенью, а домашний хаб – в период с октября по начало следующего года. Запуск новых продуктов для дома подтолкнёт производителя iPhone к более прямой конкуренции с компаниями Amazon и Google на рынке, претерпевающем изменения благодаря достижениям в области ИИ. Новое устройство Apple будет конкурировать с Amazon Echo Show и Google Nest Hub.

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Как отмечает Bloomberg, компания Apple до сих пор испытывала трудности с превращением товаров для дома в прибыльный бизнес. Её умная колонка HomePod, впервые выпущенная в 2018 году, и телевизионная приставка Apple TV, появившаяся почти два десятка лет назад, продаются в относительно скромных объёмах. Основная часть доходов подразделения носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров компании поступает от продаж наушников AirPods и умных часов Apple Watch.

Заявлено, что умный центр Apple будет оснащён квадратным дисплеем с диагональю примерно 7 дюймов. Он призван стать основным элементом обновленной стратегии компании в сегменте устройств для дома. Центр работает под управлением совершенно новой операционной системы, основанной на tvOS от Apple TV. Интерфейс выглядит как сочетание этого программного обеспечения с watchOS и iOS – с сеткой значков, виджетов и приложений.

Устройство оснащено функцией видеоконференцсвязи FaceTime, системой видеонаблюдения для дома и домофонной системой для семей с несколькими устройствами Apple. Предусмотрена возможность управления умными бытовыми приборами, такими как колонки и замки. Также устройство позволяет просматривать фотографии, получать доступ к календарям и воспроизводить музыку. По словам источников Bloomberg, устройство также имеет множество настраиваемых циферблатов, как у Apple Watch.

Однако главной особенностью новой системы от Apple является функция распознавания лиц, позволяющая центральному устройству определять, кто смотрит на экран, устанавливать расстояние до него и персонализировать интерфейс в режиме реального времени. Устройство может регулировать размер и тип информации для более удобного просмотра, отображая календарь пользователя, заметки и другой персонализированный контент в зависимости от того, кто находится перед устройством.

Как отмечает Bloomberg, новый продукт был разработан с учетом возможностей Siri AI, усовершенствованной версии голосового помощника, которая может использовать личную информацию и позволяет пользователям точно управлять приложениями с помощью голоса. Apple также планирует создать дополнительный интерфейс для iPhone, который поможет в настройке и управлении центром.

Выйдут две версии. Первая, известная внутри компании под обозначением J490. Экран устройства размещен на основании, напоминающем разрезанный пополам HomePod mini. Другая, под кодовым обозначением J491, предназначена для крепления к стене с помощью новой магнитной системы. Компания Apple предполагает, что у пользователей будет несколько таких устройств дома. Новые Apple TV и HomePod mini под кодовыми названиями J265 и B525 соответственно внешне похожи на нынешние версии, но они получили более быстрые процессоры для поддержки искусственного интеллекта Siri.

Работа над запуском трёх новых домашних устройств велась с 2024 года, когда Apple первоначально планировала выпустить обновленную версию Siri. Однако выпуск помощника был отложен из-за проблем с проектированием и качеством, а затем в конечном итоге он был переименован в Siri AI и выпущен этой осенью 2025 года в рамках iOS 27 и других новых операционных систем.

Затем Apple планировала выпустить в продажу новое оборудование весной 2025 года. Затем запланированный дебют был перенесен на осень 2025 года, а потом на весну 2026 года. Главная проблема заключалась в том, что эти  устройства не могли быть выпущены без ПО и функций искусственного интеллекта, на которых они основаны. 

Помимо перечисленных трёх устройств поддержкой Siri AI компания Apple планирует выпустить как минимум ещё два новых продукта. Первый – это более продвинутая, роботизированная версия домашнего центра управления. Наличие роботизированной конечности позволяет дисплею перемещаться и взаимодействовать с людьми. Например, он мог бы захватывать больше людей или объектов во время видеозвонка FaceTime. Второй – усовершенствованная домашняя камера видеонаблюдения под названием J450.

#новости #apple #искусственный интеллект #google #amazon #умный дом #умная колонка #siri ai
Источник: bloomberg.com
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