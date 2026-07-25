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crazycat21
Китай представил человекоподобных роботов для предприятий с возможностью быстрой замены батареи
Замена источника питания позволяет устройству работать на производстве в непрерывном режиме.
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На прошедшей в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 (WAIC 2026) Китайская компания Shanghai Electric презентовала широкий спектр промышленных роботов, программного обеспечения для искусственного интеллекта и технологий «умного завода», направленных на автоматизацию сложных производственных задач, которые по-прежнему в значительной степени зависят от точности человеческого труда.

Фото:  Shanghai ElectricСогласно заявлению этого промышленного гиганта, что его новейший портфель решений на основе ИИ ориентирован на такие задачи, как прецизионная сборка, установка разъёмов, электромонтажные работы и обработка труб. Эти приложения требуют от роботов работы в ограниченных пространствах и высокоточной манипуляции компонентами в течение длительного времени. На презентации также были представлены новые модели ИИ, разработанные для улучшения планирования производства, технического обслуживания оборудования и качества продукции.

Shanghai Electric представила несколько новых роботов, разработанных для специализированных производственных сред. Одной из флагманских систем является двуногий человекоподобный робот SUYUAN. Он обладает 41 степенью свободы и многомодальной системой машинного зрения. В конструкции этого устройства предусмотрена возможностью быстрой замены двух батарей, что позволяет ему работать непрерывно. Робот предназначен для проведения инспекционных работ, транспортировки материалов и задач по сборке внутри производственных помещений.

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Компания также представила колесного человекоподобного робота TUOYUAN, который сочетает в себе модель, основанную на ИИ, с гибридным управлением по силе и положению. Задачами этого устройства являются установка разъёмов различной спецификации, сортировка компонентов, а также погрузка и разгрузка деталей из листового металла для автомобильной промышленности.

Другая система, колесный человекоподобный робот Mermaid («Русалка»), предназначена для операций промышленного управления. Она способна распознавать переключатели, кнопки и регуляторы, а затем генерировать собственную траекторию движения без ручного программирования.

Кроме того Shanghai Electric также представила автономного робота, который снимает фаску с внутренних кромок промышленных труб. Эта машина работает в ограниченном пространстве и может обрабатывать тысячи отверстий в трубах с точностью позиционирования в пределах одного миллиметра, передавая при этом рабочие данные в режиме реального времени.

Как отметил Ван Чунлэй, заместитель генерального директора подразделения робототехники Шанхайской группы электроавтоматизации, истинная ценность воплощенного интеллекта (физического ИИ) заключается в понимании реальных промышленных задач. 

В то время, когда компании по всему миру ищут способы компенсировать нехватку рабочей силы и повысить эффективность производства, Shanghai Electric позиционирует воплощенный в жизнь искусственный интеллект как практический инструмент автоматизации производства.

#новости #китай #технологии #искусственный интеллект #робототехника #роботы #человекоподобные роботы #waic
Источник: interestingengineering.com
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