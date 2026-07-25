На прошедшей в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 (WAIC 2026) Китайская компания Shanghai Electric презентовала широкий спектр промышленных роботов, программного обеспечения для искусственного интеллекта и технологий «умного завода», направленных на автоматизацию сложных производственных задач, которые по-прежнему в значительной степени зависят от точности человеческого труда.
Согласно заявлению этого промышленного гиганта, что его новейший портфель решений на основе ИИ ориентирован на такие задачи, как прецизионная сборка, установка разъёмов, электромонтажные работы и обработка труб. Эти приложения требуют от роботов работы в ограниченных пространствах и высокоточной манипуляции компонентами в течение длительного времени. На презентации также были представлены новые модели ИИ, разработанные для улучшения планирования производства, технического обслуживания оборудования и качества продукции.
Shanghai Electric представила несколько новых роботов, разработанных для специализированных производственных сред. Одной из флагманских систем является двуногий человекоподобный робот SUYUAN. Он обладает 41 степенью свободы и многомодальной системой машинного зрения. В конструкции этого устройства предусмотрена возможностью быстрой замены двух батарей, что позволяет ему работать непрерывно. Робот предназначен для проведения инспекционных работ, транспортировки материалов и задач по сборке внутри производственных помещений.
Компания также представила колесного человекоподобного робота TUOYUAN, который сочетает в себе модель, основанную на ИИ, с гибридным управлением по силе и положению. Задачами этого устройства являются установка разъёмов различной спецификации, сортировка компонентов, а также погрузка и разгрузка деталей из листового металла для автомобильной промышленности.
Другая система, колесный человекоподобный робот Mermaid («Русалка»), предназначена для операций промышленного управления. Она способна распознавать переключатели, кнопки и регуляторы, а затем генерировать собственную траекторию движения без ручного программирования.
Кроме того Shanghai Electric также представила автономного робота, который снимает фаску с внутренних кромок промышленных труб. Эта машина работает в ограниченном пространстве и может обрабатывать тысячи отверстий в трубах с точностью позиционирования в пределах одного миллиметра, передавая при этом рабочие данные в режиме реального времени.
Как отметил Ван Чунлэй, заместитель генерального директора подразделения робототехники Шанхайской группы электроавтоматизации, истинная ценность воплощенного интеллекта (физического ИИ) заключается в понимании реальных промышленных задач.
В то время, когда компании по всему миру ищут способы компенсировать нехватку рабочей силы и повысить эффективность производства, Shanghai Electric позиционирует воплощенный в жизнь искусственный интеллект как практический инструмент автоматизации производства.