Причина в эскалации между США и Ираном, а также в введении йеменскими хуситами морской блокады в отношении Саудовской Аравии.

Цена на нефть марки Brent впервые за два месяца достигла отметки в 100 долларов за баррель, после того как йеменские хуситы заявили о предпринятых атаках на два саудовских нефтяных танкера в Красном море, что привело к эскалации дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и угрозе более серьёзных перебоев в поставках. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, действия организации из Йемена открывают второй фронт в региональном конфликте, который стал причиной прекращения движения судов через Ормузский пролив после обострения отношений между США и Ираном. Путь через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющим Красное море и с Индийским океаном, был важным маршрутом для экспорта нефти.

Фото: David McNew / Getty Images

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В последние дни Вашингтон преуменьшал значение перспектив мирных переговоров, что повышает вероятность затяжной эскалации.

Между тем фьючерсы на нефть марки Brent (эталонный сорт) на Лондонской бирже поднялись до отметки 100 долларов за баррель.

Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии 20 июля, обвинив соседнее государство в разграблении национальных богатств Йемена на протяжении многих лет. Под богатствами подразумеваются нефтяные ресурсы.

Вполне ожидаемо, поскольку йеменские хуситы поддерживаются Ираном, а Саудовская Аравия является союзником США, которые спровоцировали эскалацию на Ближнем Востоке. Поэтому вероятность дальнейшего роста мировых цен на нефть весьма высока.