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crazycat21
США обвиняют китайский стартап Moonshot в «краже» модели ИИ из проекта Fable компании Anthropics
Доказательств, как всегда, не приводится
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Китайская компания Moonshot AI позаимствовала идеи у самой сложной модели обработки больших языковых данных Anthropic, Fable, для создания своей последней версии K3, а также приобрела передовые чипы NVIDIA для искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее заявление сделал Майкл Крациос, советник президента США по вопросам технологий.

Фото: © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

Чиновник написал в социальной сети о наличии у властей США информации о том, что китайский стартап использовал технологию Fable от Anthropic для разработки своей передовой модели K3.

«Масштабная, тайная промышленная дистилляция, направленная на кражу запатентованных американских технологий и подрыв американских исследований, недопустима», – добавил он.

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Дистилляция искусственного интеллекта – это обучение новой компактной модели на ответах более крупной и мощной [прим.].

Reuters отмечает, что министр финансов США Скотт Бессент заявил в социальной сети, что рассматривает возможность включения компании Moonshot AI в торговый чёрный список и введения санкций в отношении неё.

Обвинения, прозвучавшие со стороны администрации Трампа, вероятно, усилят напряжённость в вопросах технологий между Пекином и Вашингтоном. Дело в том, что разработчики из обеих стран постоянно внедряют всё более мощные модели ИИ. Применение этих продуктов может иметь широкие экономические последствия. Кроме того, модели ИИ могут найти потенциальное военное применение.

В ответ на обвинения со стороны Китая последовала соответствующая реакция. Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Чан назвал комментарии Крациоса «совершенно необоснованными» и подчеркнул, что Китай уважает защиту интеллектуальной собственности.

«Соответствующие лица в Соединенных Штатах должны уважать факты, отбросить предрассудки и прекратить очернять и дискредитировать достижения Китая в развитии его индустрии искусственного интеллекта», – сказал он.

Некоторые отраслевые аналитики из Штатов считают, что «кража» Китаем американских разработок создаёт серьёзную угрозу национальной безопасности страны.

Майкл Крациос также заявил, что ранее компания Moonshot AI приобрела серверы с мощными видеокартами NVIDIA. С его слов, чипы GB300 использовались в Таиланде, «вероятно, для обучения моделей ИИ». Ранее, ещё в феврале, этот высокопоставленный чиновник администрации Трампа уже заявлял, новейшая модель ИИ китайского стартапа DeepSeek была обучена на самом современном чипе NVIDIA, что может являться нарушением американского экспортного контроля.

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатическую телеграмму, ещё в апреле этого года Госдеп США распорядился провести глобальную кампанию для привлечения внимания к широкомасштабным, согласно его заявлению, попыткам китайских компаний, включая Moonshot AI, «украсть» интеллектуальную собственность у американских лабораторий искусственного интеллекта.

В феврале этого года компания Anthropic заявила, что три китайские фирмы, занимающиеся ИИ, использовали её модель Claude для неправомерного получения возможностей по улучшению собственных моделей. Согласно заявлению, DeepSeek, Moonshot и MiniMax создали более 16 миллионов взаимодействий с Claude с использованием около 24000 фейковых аккаунтов, что является нарушением условий обслуживания Anthropic и региональных ограничений в доступе.

OpenAI также предупредила американских законодателей о том, что DeepSeek нацелена на ведущие компании страны в области ИИ, чтобы скопировать модели и использовать их для обучения собственных продуктов.

#новости #сша #технологии #искусственный интеллект #openai #deepseek #fable #moonshot #anthropics
Источник: reuters.com
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