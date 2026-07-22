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crazycat21
Samsung обновила линейку складных смартфонов с ИИ для лучшей конкуренции с Apple
Продажи аппаратов начнутся в первой половине августа.
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Компания Samsung Electronics обновила свою линейку складных смартфонов, представив новую модель, ориентированную на развлечения, которая будет конкурировать с готовящимся к выходу на рынок устройству от Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

Линейка смартфонов Samsung Galaxy Z. Фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Технологический гигант из Южной Кореи предлагает линейку из трёх новых моделей: Galaxy Z Flip 8 за 1200 долларов, Z Fold 8 за 1900 долларов и Z Fold 8 Ultra за 2100 долларов. Хотя компания сохранила свой проверенный временем складной дизайн в топовой модели Ultra, модель Fold 8 среднего ценового сегмента имеет более короткий и широкий корпус, который лучше подходит для просмотра видео, чтения книг и игр. Эта версия ориентирована на большинство потребителей.

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После запуска в продажу новых устройств в конце июля, компания Samsung преимущество перед Apple. Последняя, как ожидается, в сентябре представит аппарат с   аналогичным дизайном в стиле паспорта. Смартфоны в подобном форм-факторе уже выпускались китайскими производителями, такими как Huawei. Оригинальный Pixel Fold от компании Google также выглядел похоже. Однако в вопросе конкуренции между Samsung и Apple этот тренд вот-вот получит мощную маркетинговую поддержку в США.

Как сообщает Bloomberg, предварительные заказы на новые модели уже принимаются, а поставки новых смартфонов начнутся с 7 августа. Агентство представило некоторые особенности новинок.

Galaxy Z Fold 8

Переход к более «приземистой» форме устройства имеет практические причины. Важной является эргономика. Samsung заявляет, что Fold 8 является самой лёгкой моделью в линейке. В ходе предварительного тестирования пользователю было проще дотянуться до верхней части 5,5-дюймового внешнего экрана устройства.

Смартфон Galaxy Z Fold 8. Фото: Chris Welch/Bloomberg

Однако главным преимуществом перед предыдущими устройствами Samsung Z Fold заключается в сфере развлечений. 7,6-дюймовый экран Fold 8 в разложенном виде, теперь имеет соотношение сторон 4:3. Это обеспечивает более захватывающий просмотр видео, заметно превосходящий просмотр на обычном смартфоне, таком как Galaxy S26 или iPhone 17 Pro Max.

Предыдущие модели Galaxy Fold имели внутренний дисплей более квадратной формы, отображение видео в телевизионном формате (фильмов) выглядело ненамного больше, чем на гораздо более дешёвых аппаратах. Однако внешний экран стал меньше по высоте. Поэтому пользователи, привыкшие к постоянному просмотру вертикальных видео в различных социальных сетях и сервисах могут быть немного разочарованы.

Устройство имеет всего две задние камеры, является ещё одним сходством с конкурирующим продуктом от Apple. У Fold 8 основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей, также как и сверхширокоугольный объектив.

Galaxy Z Fold 8 Ultra

Устройство для тех пользователей, которым необходимы лучшие камеры или традиционная многозадачность с двумя приложениями, работающими одновременно. Его стоимость 2100 долларов, что всего на 100 долларов дороже, чем у прошлогодней модели.

Galaxy Z Fold 8 Ultra (справа), который имеет более высокую и узкую конструкцию, чем новый Fold 8. Фото: Chris Welch/Bloomberg

По сравнению с предшественником аппарат получил незначительные изменения, поскольку масса и толщина Galaxy Z Fold 7 и так были уменьшены. Fold 7 был настолько компактным, что его раскладывание иногда было затруднительным, поэтому Samsung уменьшила внешний скос, чтобы облегчить открытие. С той же целью была скорректирована жёсткость шарнира, но Fold 8 Ultra по-прежнему закрывается с приятным магнитным щелчком.

Компания Samsung устранила ещё одну претензию активных пользователей, увеличив скорость зарядки. Теперь смартфон можно заряжать при помощи проводного зарядного устройства мощностью 45 Вт и беспроводным способом мощностью 20 Вт, по сравнению с 25 Вт и 15 Вт соответственно, у предыдущей модели. Кроме того, смартфон получил более емкий аккумулятор на 5000 mAh, несмотря на то, что он тоньше Fold 7.

Samsung также предприняла шаги для смягчения критики из-за складки на дисплее. Компания использует новую пленку из титанового сплава на экране Fold 8 Ultra, которая помогает сделать эту разделительную линию менее заметной, а также тонкую титановую пластину под дисплеем, для дальнейшего уменьшения её видимости. Оба этих улучшения также реализованы в стандартной модели Fold 8.

Несмотря на предпринятые усилия, складка оставалась заметной под разными углами во время презентации. Это значит, что Samsung по-прежнему отстает от китайских конкурентов, таких как Oppo. Но, по крайней мере, линия сгиба стала менее заметной.

Galaxy Z Flip 8

Более доступная по цене модель серии Flip от Samsung, на 100 долларов дороже прошлогодней и снова работает на процессоре Qualcomm, после непродолжительного перехода на собственный процессор Samsung Exynos в прошлом году. И, как и в случае с Ultra, это самая тонкая версия в серии на данный момент.

Смартфон Galaxy Z Flip 8. Фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg

В Galaxy Z Flip 8 Samsung наконец-то улучшила функциональность внешнего экрана «FlexWindow», позволив пользователю открывать многие приложения не раскрывая смартфон. Но, помимо замены процессора и некоторых программных улучшений, Flip имеет меньше изменений среди всех моделей этого года.

Заявлено, что новые складные смартфоны Galaxy Z обладают рядом общих функций искусственного интеллекта (ИИ). По информации компании Samsung, возможности автоматизированного управления помощника Google Gemini будут расширены до более чем 40 поддерживаемых приложений, что позволит устройству выполнять такие задачи, как заказ билетов на концерт от имени пользователя. При этом оформление заказа всё же потребует окончательного подтверждения от пользователя. Кроме того, владелец устройства может отслеживать ход выполнения каждого запроса или вмешиваться в любой момент.

При записи видео новая функция под названием «My FanCam» может отслеживать любого, кто появляется в ролике и обрезать картинку для получения удобного соотношения сторон, автоматически следуя за объектом по мере его перемещения в кадре. Пользователи также могут создавать собственные виджеты, которые можно разместить на главном экране с помощью простой команды. 

#новости #смартфоны #samsung #apple #искусственный интеллект #galaxy z fold 8 #galaxy z flip 8 #galaxy z fold 8 ultra
Источник: bloomberg.com
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