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crazycat21
ЕС требует от Google предоставления конкурентам Gemini равного доступа к системе Android
Еврокомиссия считает, что у граждан должно быть право выбора, а сторонние небольшие разработчики имеют право на конкуренцию.
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Американская технологическая компания Google столкнулась с директивой Европейского союза , требующей открыть доступ к своей операционной системе Android  конкурентам в области искусственного интеллекта (ИИ) для определенных функций, а также передавать поисковые данные конкурирующим поставщикам онлайн-сервисов. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Carl Court / Getty Images Europe

Европейский надзорный орган заявил, что в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) компания Google должна разрешить пользователям активировать предпочитаемого ими ИИ-помощника с помощью голосовых команд к июлю следующего года. Вероятно, в данном случае подразумевается единственный доступный для ОС Android ИИ-помощник Gemini,  разработчиком которого как раз является Google.  

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Еврокомиссия также заявила, что к январю 2027 года поисковые системы сторонних разработчиков должны получить такой же доступ к поисковым данным, который в настоящее время может собирать в больших объёмах только Google Search, в особенности с применением чат-ботов с ИИ.

Хотя это заявление не является признанием несоблюдения DMA, оно направлено на оказание давления на Google с целью перепроектирования своих сервисов, чтобы привести их технологии в соответствие с правилами блока, которые устанавливают ряд ограничений для контроля за деятельностью крупных технологических компаний.

В Европейской комиссии пояснили своё решение тем, что оно поможет гарантировать гражданам право выбора, а также обеспечит возможность конкуренции более мелким компаниям.

«Общество переживает глубокую цифровую трансформацию. Нам необходимо обеспечить справедливость этого процесса и гарантировать гражданам возможность выбора. Наше решение поможет более мелким конкурентам, поисковым системам или ИИ-помощникам конкурировать и предоставлять этот выбор, одновременно защищая конфиденциальность пользователей», – заявила в четверг глава антимонопольного ведомства ЕС Тереза Рибера.

Как отмечает Bloomberg, эскалация между исполнительным органом ЕС и американской компанией происходит на фоне того, что Google уже столкнулась с внушительными штрафами на сумму несколько сотен миллионов долларов за нарушение DMA. Компания обвиняется в несправедливом предоставлении преимуществ собственным сервисам в рамках своей разветвленной поисковой империи и в препятствовании разработчикам приложений направлять потребителей к приложениям за пределами своего магазина Play Store.

Компания Google, в свою очередь, отвергает наличие напряжённости, возникшей с властями Евросоюза. А Кент Уокер, президент Global Affairs заявил, что решения Еврокомиссии «рискуют подорвать жизненно важные гарантии конфиденциальности и безопасности для миллионов европейцев». Он также отметил, что компания «неоднократно предлагала решения для защиты пользователей, одновременно удовлетворяя цели DMA, но эти решения игнорируют многочисленные доказательства причинения вреда пользователям».

#новости #технологии #искусственный интеллект #google #android #евросоюз #европа #ии-агент #gemeni
Источник: bloomberg.com
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