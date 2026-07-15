Колонка-компаньон сможет управлять умными бытовыми приборами, понимать пользователя и поддерживать диалог с ним.

Долгожданное продвижение технологической компании OpenAI на рынок потребительских устройств должно начаться с мобильной, безэкранной «умной» колонки, которая, как ожидается, станет новым типом домашнего компьютера для эпохи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Фото: Omar Marques / Keystone Press Agency / Global Look Press

Новый продукт, который пока ещё находится в разработке, призван стать для владельца компаньоном с искусственным интеллектом, «живущим» в доме. По их словам источников агентства, он поможет управлять умными бытовыми приборами, воспроизводить мультимедиа, отвечать на вопросы, реагировать на сообщения и использовать весь спектр возможностей, предлагаемых ChatGPT от OpenAI. При этом продукт пока ещё официально не анонсирован.

реклама

Bloomberg отмечает, что выпуск первого интеллектуального устройства является для компании OpenAI важным шагом, которая готовится к первому публичному размещению акций (выходу на биржу) в ближайшие месяцы. При этом подчёркнуто, что выход на рынок электронных устройств только усилит конкуренцию с такими компаниями, как Apple, Amazon и Google. Впрочем, определённое противодействие наблюдается уже сейчас.

По словам представителей OpenAI, устройство будет предугадывать потребности владельца, заблаговременно предоставлять необходимую информацию и выступать в роли эксперта по своему пользователю. Хотя колонка предназначена для домашнего пользования, её будет легко перемещать внутри жилья.

В компании считают, что определяющей особенностью нового продукта станет его индивидуальность и способность устанавливать человекоподобную связь с пользователями. В динамике используются механические элементы, способные двигаться самостоятельно, создавая ощущение, что он живой, а не просто объект, реагирующий на команды. Кроме того, устройство также будет использовать личную информацию, такую как электронные письма, для лучшего понимания своего владельца.

Цель разработчика состоит в том, чтобы устройство воспринималось именно как компаньон и стало физическим воплощением модели ChatGPT. Однако точные планы могут быть скорректированы по мере разработки и юридического оформления продукта.

Коммуникационные возможности устройства будут основаны на более совершенной версии голосового режима ChatGPT – GPT-Live, которую OpenAI представила недавно. Новый голосовой режим разработан таким образом, чтобы больше походить на поведение человека. Он может одновременно слушать и говорить, более естественно адаптироваться во время разговора и быстро обрабатывать информацию.

Несмотря на то, что по своему внешнему виду новый продукт напоминает колонку, компания OpenAI описывает его как первый в своем роде компьютер. Устройство с передовым искусственным интеллектом для повышения продуктивности занятых людей. Прибор оснащён камерой и другие датчики для понимания окружающей обстановки и поведения пользователя. Устройств может работать как от обычной бытовой электрической сети, так и от собственной перезаряжаемой аккумуляторной батареи.