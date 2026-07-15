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crazycat21
Первое устройство OpenAI с ИИ будет представлять собой портативную «умную« колонку без дисплея
Колонка-компаньон сможет управлять умными бытовыми приборами, понимать пользователя и поддерживать диалог с ним.
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Долгожданное продвижение технологической компании OpenAI на рынок потребительских устройств должно начаться с мобильной, безэкранной «умной» колонки, которая, как ожидается, станет новым типом домашнего компьютера для эпохи искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Фото: Omar Marques / Keystone Press Agency / Global Look Press

Новый продукт, который пока ещё находится в разработке, призван стать для владельца компаньоном с искусственным интеллектом, «живущим» в доме. По их словам источников агентства, он поможет управлять умными бытовыми приборами, воспроизводить мультимедиа, отвечать на вопросы, реагировать на сообщения и использовать весь спектр возможностей, предлагаемых ChatGPT от OpenAI. При этом продукт пока ещё официально не анонсирован.

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Bloomberg отмечает, что выпуск первого интеллектуального устройства является для компании OpenAI важным шагом, которая готовится к первому публичному размещению акций (выходу на биржу) в ближайшие месяцы. При этом подчёркнуто, что выход на рынок электронных устройств только усилит конкуренцию с такими компаниями, как Apple, Amazon и Google. Впрочем, определённое противодействие наблюдается уже сейчас.

По словам представителей OpenAI, устройство будет предугадывать потребности владельца, заблаговременно предоставлять необходимую информацию и выступать в роли эксперта по своему пользователю. Хотя колонка предназначена для домашнего пользования, её будет легко перемещать внутри жилья.

В компании считают, что определяющей особенностью нового продукта станет его индивидуальность и способность устанавливать человекоподобную связь с пользователями. В динамике используются механические элементы, способные двигаться самостоятельно, создавая ощущение, что он живой, а не просто объект, реагирующий на команды. Кроме того, устройство также будет использовать личную информацию, такую как электронные письма, для лучшего понимания своего владельца.

Цель разработчика состоит в том, чтобы устройство воспринималось именно как компаньон и стало физическим воплощением модели ChatGPT. Однако точные планы могут быть скорректированы по мере разработки и юридического оформления продукта.

Коммуникационные возможности устройства будут основаны на более совершенной версии голосового режима ChatGPT – GPT-Live, которую OpenAI представила недавно. Новый голосовой режим разработан таким образом, чтобы больше походить на поведение человека. Он может одновременно слушать и говорить, более естественно адаптироваться во время разговора и быстро обрабатывать информацию.

Несмотря на то, что по своему внешнему виду новый продукт напоминает колонку, компания OpenAI описывает его как первый в своем роде компьютер. Устройство с передовым искусственным интеллектом для повышения продуктивности занятых людей. Прибор оснащён камерой и другие датчики для понимания окружающей обстановки и поведения пользователя. Устройств может работать как от обычной бытовой электрической сети, так и от собственной перезаряжаемой аккумуляторной батареи.

#новости #apple #искусственный интеллект #google #openai #amazon #компьютер #умная колонка #chatcpt
Источник: bloomberg.com
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