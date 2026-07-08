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crazycat21
Пентагон планирует закупить литий на сумму до 300 миллионов долларов
США стремятся сократить зависимость от Китая в поставках критически важных минералов.
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Министерство обороны США закупает литий для своих стратегических запасов, поскольку страна наращивает усилия по снижению рисков, связанных с поставками критически важных минералов. Об этом сообщает Bloomberg.

Добыча лития в пустыне Атакама в Чили. Фото: Global Look Press/Lucas Aguayo Araos

Согласно тендерной документации, опубликованной в начале этого месяца, Агентство материально-технического обеспечения Министерства обороны США запрашивает предложения на поставку около 16000 тонн карбоната лития аккумуляторного качества в течение следующих пяти лет в рамках контракта стоимостью до 300 миллионов долларов.

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Литий относится к группе редких металлов. Он является ключевым компонентом аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях и системах хранения энергии. С начала года цены на карбонат лития выросли более чем на треть на фоне оптимизма по поводу растущего спроса и неопределенности поставок из основных производственных центров, в том числе из Китая и Зимбабве.

Агентство материально-технического обеспечения (DLA) отвечает за управление Национальным оборонным запасом, обеспечивающим поставки металлов для нужд вооружённых сил США. В марте этого года оно разместило запрос на информацию о потенциальном создании запасов критически важных минералов, включая литий.

В настоящее время критически важные минералы стали одним из главных политических приоритетов Вашингтона, поскольку Штаты стремятся сократить зависимость от поставок из Китая. Совсем недавно американская армия заключила соглашения с несколькими компаниями о строительстве перерабатывающих заводов по производству этих материалов на военных базах по всей стране. Ранее в этом году Белый дом запустил проект Vault («Хранилище»). Это инициатива с участием частного сектора по созданию запасов критически важных полезных ископаемых на сумму 12 миллиардов долларов.

Агентство материально-технического обеспечения Пентагона попросило поставщиков лития предложить фиксированные цены на отгрузки сырья в течение ближайших пяти лет. В тендерных документах указано, что правительство США намерено потратить на закупки от одного до 300 миллионов долларов. Предложения должны быть поданы до 17 июля. 

#новости #сша #китай #пентагон #поставки #литий #минералы #редкие металлы
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