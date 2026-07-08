Южнокорейская компания стремится перехватить инициативу в сегменте складных устройств.

Южнокорейская компания Samsung Electronics проведёт свою следующую презентацию Galaxy Unpacked уже 22 июля. Ожидается, что ведущий производитель складных телефонов представит модель Galaxy Z Fold 8 в более коротком и широком форм-факторе, напоминающем планируемый фирмой Apple к запуску в продажу её первый складной iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.

Смартфоны Samsung Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7, представленные на презентации Galaxy Unpacked в 2025 году. Фото: Michael Nagle/Bloomberg

Согласно приглашению, разосланному Samsung представителям СМИ, мероприятие Unpacked состоится в Лондоне. В ходе презентации компания представит ряд устройств, среди которых, вероятно, будут три складных смартфона, а также носимые устройства, такие как умные часы и беспроводные наушники с креплением.

реклама

Ожидается, что южнокорейский производитель представит последовательных преемников аппарата Galaxy Z Fold 7, раскладывающегося как книга, и Galaxy Z Flip 7 в форм-факторе «раскладушка». Более короткий вариант Fold 8 в форме паспорта будет добавлен в линейку в качестве третьего варианта.

Samsung предложит потребителям устройство меньшей длины и увеличенной ширины, обеспечивающее большее погружение при просмотре видео и в некоторых случаях лучше подходящее для работы в режиме многозадачности. Приглашение на мероприятие явно намекает на новый дизайн, и сама компания Samsung также в последние дни подогревает интерес к нему в своих аккаунтах в социальных сетях.

Приглашение на презентацию Unpacked в Лондоне, разосланное СМИ. Фото: Samsung

Запланировав презентацию на вторую половину июля, Samsung стремится перехватить инициативу у Apple, которая собирается представить свой первый складной смартфон позже в этом году. Долгожданное устройство станет одной из первых крупных новинок, выпущенных при Джоне Тернусе, который станет следующим генеральным директором Apple в сентябре.

Bloomberg отмечает, что компания Samsung является пионером в категории складных смартфонов, хотя объёмы продаж и общая доля рынка в этом сегменте по-прежнему ничтожно малы по сравнению с обычными устройствами в форм-факторе плоских панелей.

Южнокорейская корпорация недавно объявила о рекордной прибыли в размере 89,4 триллиона вон (58 миллиардов долларов) за второй квартал этого года, что в 19 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост прибыли в значительной степени обусловлен бумом искусственного интеллекта и развитием инфраструктуры для него.

Однако технологическому гиганту, как и прочим компаниям, также пришлось столкнуться с дефицитом микросхем памяти, что привело к росту цен на продукцию. В апреле компания повысила цену на некоторые конфигурации Galaxy Z Fold 7. Поэтому нельзя исключать, что, возможно, что в конце этого месяца новые модели также подорожают.