Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Компания Kioxia в опережение конкурентов выпустила образцы флэш-памяти нового поколения для ИИ
Микросхемы 10-го поколения могут хранить на 59% больше данных по сравнению с предыдущей флагманской микросхемой 8-го поколения.
реклама

Компания Kioxia начала отгрузку образцов своих микросхем флэш-памяти нового поколения операторам центров обработки данных, использующих искусственный интеллект (ИИ), стремясь укрепить свои позиции на этом прибыльном рынке в борьбе с конкурентами. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор Kioxia Хироо Ота представляет новую 3D-флэш-память. Фото: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Компания из Токио представила свои новейшие микросхемы флэш-памяти вертикальной компоновки высокой плотности с улучшенной эффективностью и скоростью передачи данных. Согласно заявлению производителя, 332-слойные микросхемы 10-го поколения могут хранить на 59% больше данных по сравнению с предыдущей флагманской микросхемой.

реклама

Хироо Ота, генеральный директор Kioxia, заявил, что компания при необходимости готова инвестировать больше средств в расширение своих производственных мощностей с учётом отсутствия признаков замедления стремительного роста спроса на центры обработки данных.

Выпуск передовых чипов будет осуществляться на втором производственном предприятии компании в городе Китаками, которое начало работу в сентябре прошлого года. В ближайшее время новый завод посетят представители американских компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Хироо Ота заявил, что компания Kioxia увеличит производство, чтобы удовлетворить растущий спрос на флэш-память в связи с развитием ИИ и его использованием ИИ для управления роботами и другими машинами. 

Bloomberg отмечает, что новый продукт, который будет использоваться в твердотельных накопителях, является ключевым элементом стратегии Kioxia по удовлетворению роста спроса на средства хранения для центров обработки данных, ориентированных на ИИ, и снижению зависимости от продуктов, предназначенных для производителей смартфонов. Как и конкуренты, компания стремится разорвать порочный круг подъемов и спадов в секторе памяти с помощью технологических прорывов и предотвратить дальнейшее снижение цен.

Доля Kioxia на рынке флэш-памяти NAND для центров обработки данных отстает от южнокорейских компаний, которые могут поставлять высокоскоростную память в комплекте с чипами хранения данных. Согласно оценкам аналитиков, в 2025 году доля Kioxia на мировом рынке составляла всего 10%.

Однако, как отметил аналитик Omdia Акира Минамикава, продукция Kioxia значительно превосходит чипы конкурентов по скорости обработки данных, что наиболее важно для крупных американских операторов связи. Новейшие чипы 10-го поколения представляют собой большой шаг вперед в этом направлении, что делает их очень конкурентоспособными.

Компания Kioxia, бывшее подразделение Toshiba, планирует к 2028 финансовому году получать более 60% своей выручки от продажи чипов для центров обработки данных.

#новости #искусственный интеллект #чипы #память #kioxia #накопители
Источник: bloomberg.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производственную программу МС-21 могут ограничить выпуском 32 единиц
Toyota получила контроль в СП по производству eVTOL для выпуска аэротакси
Авиадвигателю ПД-8 требуется модернизация для установки на самолёты-амфибии Бе-200
Relic представила самостоятельную стратегию Company of Heroes 3 Final Stand в стиле защиты от волн
Xiaomi тестирует двухдверное купе мощностью более 2000 л.с. для конкуренции с Porsche
В США предлагают обязать автопроизводителей устанавливать в машины приёмники AM-радио
ОАК представила проект самолёта с вертикальным взлётом без потери тяги
Apple TV+ показал первый тизер киберпанк-сериала «Нейромансер»
Астрономы предположили для Земли возможность пережить гибель Солнца
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за июнь 2026 года
Intel выпустила драйверы для Windows 11 по новым стандартам качества Microsoft
Intel увеличивает производство процессоров 13-го и 14-го поколений на фоне дефицита DDR5
Bugatti выпустила серию из 99 гиперкаров с максимальной скоростью 420 км/ч и деталями из фарфора
Российский микроконтроллер Baikal U превзошёл STM32F7 в 1,5 раза и доступен от 550 рублей
Газовый гигант WD1856b пережил гибель своей звезды и спустя миллиарды лет изменил орбиту
Учёные выяснили как болезнь Альцгеймера распространяется по мозгу
В США ядерный реактор нового поколения начал вырабатывать электроэнергию для питания чипа Nvidia
В тестах Intel Arc G3 Extreme опередил AMD Ryzen Z2 Extreme более чем на 50% при мощности 35 Вт
Стартап Valar Atomics в прямом эфире запустил ядерный микрореактор Ward 250 для питания ПК
Российский клиент-клон Telegram прекратил работу

Популярные статьи

5 захватывающих фантастических фильмов боевиков, которые я пересматривал по три и более раза
Что такое 1С и её разновидности
Обзор контейнера для SSD M.2 накопителя TerraMaster D1 SSD
PlayStation отказывается от физических изданий игр – уходит целая эпоха
Апгрейд ПК — как драйверы AMD Radeon для Windows превращаются в преимущество на Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter