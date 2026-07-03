Микросхемы 10-го поколения могут хранить на 59% больше данных по сравнению с предыдущей флагманской микросхемой 8-го поколения.

Компания Kioxia начала отгрузку образцов своих микросхем флэш-памяти нового поколения операторам центров обработки данных, использующих искусственный интеллект (ИИ), стремясь укрепить свои позиции на этом прибыльном рынке в борьбе с конкурентами. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор Kioxia Хироо Ота представляет новую 3D-флэш-память. Фото: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Компания из Токио представила свои новейшие микросхемы флэш-памяти вертикальной компоновки высокой плотности с улучшенной эффективностью и скоростью передачи данных. Согласно заявлению производителя, 332-слойные микросхемы 10-го поколения могут хранить на 59% больше данных по сравнению с предыдущей флагманской микросхемой.

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Хироо Ота, генеральный директор Kioxia, заявил, что компания при необходимости готова инвестировать больше средств в расширение своих производственных мощностей с учётом отсутствия признаков замедления стремительного роста спроса на центры обработки данных.

Выпуск передовых чипов будет осуществляться на втором производственном предприятии компании в городе Китаками, которое начало работу в сентябре прошлого года. В ближайшее время новый завод посетят представители американских компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Хироо Ота заявил, что компания Kioxia увеличит производство, чтобы удовлетворить растущий спрос на флэш-память в связи с развитием ИИ и его использованием ИИ для управления роботами и другими машинами.

Bloomberg отмечает, что новый продукт, который будет использоваться в твердотельных накопителях, является ключевым элементом стратегии Kioxia по удовлетворению роста спроса на средства хранения для центров обработки данных, ориентированных на ИИ, и снижению зависимости от продуктов, предназначенных для производителей смартфонов. Как и конкуренты, компания стремится разорвать порочный круг подъемов и спадов в секторе памяти с помощью технологических прорывов и предотвратить дальнейшее снижение цен.

Доля Kioxia на рынке флэш-памяти NAND для центров обработки данных отстает от южнокорейских компаний, которые могут поставлять высокоскоростную память в комплекте с чипами хранения данных. Согласно оценкам аналитиков, в 2025 году доля Kioxia на мировом рынке составляла всего 10%.

Однако, как отметил аналитик Omdia Акира Минамикава, продукция Kioxia значительно превосходит чипы конкурентов по скорости обработки данных, что наиболее важно для крупных американских операторов связи. Новейшие чипы 10-го поколения представляют собой большой шаг вперед в этом направлении, что делает их очень конкурентоспособными.

Компания Kioxia, бывшее подразделение Toshiba, планирует к 2028 финансовому году получать более 60% своей выручки от продажи чипов для центров обработки данных.