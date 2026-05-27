crazycat21
Германия и Испания выступают против плана ЕС по запрету оборудования Huawei и ZTE
Похоже, что Еврокомиссия просто хочет расширить свои полномочия путём своего Закона о кибербезопасности.
Германия и Испания не согласны с планами Европейской комиссии (ЕК) запретить китайским поставщикам технологий работу в телекоммуникационных сетях стран ЕС в рамках новых правил кибербезопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Фото: dpaСтраны хотят сохранить государственный контроль и выразили обеспокоенность тем, что запретительные меры в отношении продукции компании Huawei Technologies и других поставщиков из КНР на уровне всего ЕС могут спровоцировать ответные меры со стороны Пекина. Кроме того, Германия и Испания предупредили, что запрет может сделать планы блока по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) более дорогостоящими.

ЕК назвала Huawei и другую китайскую компанию – ZTE, «поставщиками высокого риска» для телекоммуникационных сетей. Брюссель призвал государства ЕС исключить эти две компании из инфраструктуры связи. Несмотря на то, что решения по телекоммуникационной инфраструктуре находятся в компетенции правительств государств, исполнительный орган Евросоюза хочет добиться усиления надзора посредством пересмотра своего Закона о кибербезопасности. Изменения расширят оценку кибербезопасности, включив в неё риски влияния иностранных государств и зависимость от конкретных поставщиков. Соответственно, рекомендации ЕК станут юридически обязательными на всей территории блока.

Отмечено, что правительства стран Европы оказались втянуты в борьбу за влияние между США и Китаем. Они пытаются найти баланс между выгодами от торговли с КНР и необходимостью тщательного изучения иностранных компонентов для критически важной инфраструктуры. 

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал чрезмерную зависимость от Китая. Однако, уже в этом году о заявил, что Берлин продолжит усилия по укреплению связей с Пекином.

Что касается Испании, то в последние годы эта страна стала более активно отстаивать интересы Китая на территории Евросоюза. Премьер-министр Педро Санчес за последние 4 года 4 раза посещал Пекин, чтобы привлечь инвестиции в такие отрасли, как производство электромобилей и ветроэнергетика.

Германия присоединилась к этим усилиям, несмотря на разногласия в правящей коалиции. Несмотря на то, что часть правительства страны согласна со снижением зависимости от Китая, другая называет такую идею политической бомбой.

В 2024 году власти Германии согласились к концу этого года исключить компоненты производства Huawei и ZTE из сети мобильной связи 5G по соображениям национальной безопасности.

#новости #искусственный интеллект #huawei #германия #евросоюз #европа #zte #связь #испания
Источник: bloomberg.com
