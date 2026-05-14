Довольно габаритная машина оснащена кабиной для пилота

Китайская робототехническая компания Unitree Robotics представила нового управляемого робота, который может переключаться между режимами «ходьбы». Машина способна перемещаться как на двух, так и на четырёх конечностях. Об этом сообщает гонконгская ежедневная газета South China Morning Post (SCMP).

Робот GD01 в двуногом режиме. Фото: Unitree

Робот GD01, напоминающий автобота из фильма «Трансформеры», представляет собой высокопрочную машину из сплава. Робот предназначен для «гражданской транспортировки». Его масса с пилотом на борту составляет 500 килограммов. По данным компании, стартовая цена новой машины составляет 3,9 миллиона юаней, что эквивалентно 573 700 долларам США.

На демонстрационном видео, представленном компанией, видно, как GD01 с пилотом в кабине, (она расположена в «туловище» машины) ходит подобно человекоподобному роботу и сбивает кирпичную стену рукой. Затем аппарат меняет конфигурацию своего шасси, переходя в режим на четырёх конечностях.

Согласно данным исследовательской компании Omdia, специализирующейся на анализе технологического рынка, в 2025 году на китайские компании приходилось почти 90% мировых продаж человекоподобных роботов. В начале этого года, источник, знакомый с ситуацией, сообщил газете SCMP, что в 2025 году компания Unitree отгрузила более 5500 человекоподобных роботов.