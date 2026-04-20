Из-за дефицита топлива может быть нарушен летний туристический сезон в Европе

Европейский союз призовет своих членов сократить зависимость от авиационного топлива, поставляемого с Ближнего Востока и рассмотреть вопрос об увеличении импорта из США, поскольку геополитическая напряжённость в регионе нарушает глобальные поставки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на некий официальный источник. В планах, о которых ранее не сообщалось и которые все ещё находятся в стадии доработки, будет уделяться больше внимания самообеспечению и устойчивости стран блока за счёт использования экологически чистого авиационного топлива (SAF) или синтетического топлива.

Фото: Global Look Press/Helmut Fricke

Как отмечает агентство, европейские авиакомпании уже предупредили о возможном дефиците авиационного топлива, который может возникнуть в ближайшие недели из-за напряжённости на Ближнем Востоке, что может нарушить летний туристический сезон. Страны Европы особенно уязвимы, поскольку импортируют от 30 до 40% авиационного топлива, при этом, по меньшей мере, половина его поступает из государств Ближневосточного региона.

По данным источника Reuters, в рекомендациях ЕС, не имеющих обязательной силы, будет подчеркнута необходимость в увеличении внутреннего производства авиационного топлива странами блока, а также будут даны указания о том, как справляться с потенциальным дефицитом. Источник отметил, что проект ещё не доработан и его обсуждения продолжаются. В ближайшее время Еврокомиссия планирует представить ответ на энергетический кризис, включая меры по авиационному топливу.

Источник, знакомый с планами ЕС, сообщил, что в документе будут изложены рекомендации по вопросам организации полетов авиакомпаниями в случае нехватки топлива, например, при потере слотов [время, выделенное в аэропорту рейса для выполнения авиаперевозки или доставки в определенную дату или период, прим.] в аэропортах из-за отмены рейсов, а также правила ЕС, призванные предотвратить заправку самолётов дополнительным топливом в тех местах, где оно стоит дешевле.

Это позволит прояснить, можно ли считать нехватку топлива достаточно исключительным случаем, чтобы авиакомпании могли избежать выплаты компенсаций за отмененные рейсы. Источник также добавил, что Еврокомиссия решила, что требования авиакомпаний об изменении или приостановке действия системы торговли квотами на выбросы (ETS) и квот на экологически чистое авиационное топливо являются необоснованными. Еврокомиссия также планирует ввести общеевропейскую систему картирования мощностей по переработке нефтепродуктов и принять меры «для обеспечения полного использования и поддержания существующих мощностей по переработке».

Reuters отмечает, что европейцы также рассмотрят логистику распределения, связанную с увеличением доли использования американского авиационного топлива Jet A. Данный вид топлива традиционно редко используется в Европе, поскольку имеет более высокую температуру замерзания, чем топливо европейского стандарта. Европейское авиатопливо Jet A-1 лучше подходит для перелётов на дальние расстояния, полётов на больших высотах и при низких температурах, и именно его предпочитают военные. Международное энергетическое агентство прогнозирует нехватку авиационного топлива к июню. Это при условии, что Европа сможет заместить хотя бы половину поставок, которые он традиционно получает из стран Ближнего Востока.