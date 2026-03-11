Акции компании оказались под давлением из-за роста цен на микросхемы памяти. Однако выход нового продукта вселил оптимизм, поскольку высокий спрос на игру и консоль может помочь компенсировать некоторые издержки.

Акции японской корпорации Nintendo, специализирующейся на разработке видеоигр и игровых систем выросли в цене на 10,5%, продемонстрировав самый резкий рост с апреля прошлого года. Причиной стал неожиданный успех новой игры Pokémon, который позволил компании преодолеть опасения, связанные с ростом стоимости микросхем памяти. Об этом сообщает Bloomberg.

Изображение: Nintendo Co.

По данным агентства, популярность игры Pokémon Pokopia, выпущенной 5 марта эксклюзивно для консоли Switch 2, продолжает расти. В нескольких крупных розничных магазинах США уже закончились физические копии этой игры.

Атул Гоял, аналитик Jefferies, отметил, что популярность консоли Nintendo Switch 2 "растет благодаря вирусной популярности", что помогает компенсировать "негативное влияние стоимости памяти", которое с конца 2025 года оказывает давление на акции Nintendo. С его слов, Amazon подняла цену на игру Pokémon примерно до 80 долларов. Это свидетельствует о её популярности. При этом стоимость игры, заявленная Nintendo на её сайте, составляет 69,99 доллара [прим.].

Bloomberg сообщает, что успех игры Pokémon Pokopia стал приятным сюрпризом для инвесторов Nintendo, которые беспокоились о том, что стремительный рост цен на память из-за возросшего спроса на искусственный интеллект негативно скажется на прибыли компании.

Как сказал Хидеки Ясуда, старший аналитик Toyo Securities Co, игра Pokémon стала настоящим сюрпризом, поскольку ранее она не привлекала особого внимания. Поэтому её популярность можно считать позитивным знаком. Ясуда также отметил, что игра мгновенно раскупается по всему миру — от Японии до Канады, что свидетельствует о её глобальном успехе.