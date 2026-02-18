Машины исполняли танцы и демонстрировали приёмы восточных единоборств

В понедельник, 16 февраля, на самом популярном китайском телешоу, ежегодном гала-концерте CCTV, были представлены передовые достижения страны, продемонстрировавшие стремление Пекина к доминированию в области человекоподобных роботов. Об этом сообщает Reuters. Четыре перспективных стартапа, занимающихся разработкой человекоподобных роботов – Unitree Robotics, Galbot, Noetix и MagicLab, продемонстрировали свою продукцию на гала-вечере, который транслировался по телевидению и стал для Китая важным событием.

Человекоподобные роботы демонстрируют приёмы единоборств. Фото: CGTN

В первых трёх эпизодах телевизионной программы центральное место занимали андроидоподобные роботы, которые демонстрировали свои возможности, в том числе и в боевых единоборствах. Более десятка роботов производства Unitree Robotics выполняли сложные боевые сцены, размахивая мечами, шестами и нунчаками в непосредственной близости от детей-актёров. В постановочном бою со сложным сценарием имитировались неустойчивые движения и падения назад в китайском стиле боевых искусств, продемонстрировавшие инновации в координации действий нескольких роботов и восстановлении после сбоев, то есть когда робот может подняться после падения.

Reuters отмечает, что за зрелищем скрывается позиция Китая, который поставил робототехнику и искусственный интеллект в центр своей стратегии развития производства следующего поколения с использованием ИИ.