Верховный суд Италии одобрил передачу Германии украинца, подозреваемого в координации диверсии на газопроводах "Северный поток", проведённой осенью 2022 года. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Никола Канестрини. Соответствующую информацию опубликовало Reuters.

По данным агентства, подозреваемый, которого в соответствии с законодательством Германии называют только как Сергей К.,"сопротивляется" попыткам его экстрадиции. Подозреваемый в диверсии был задержан в августе текущего года в итальянском городе Римини на основании европейского ордера на арест.

Reuters отмечает, что решение Кассационного суда в Риме означает, что подозреваемый будет передан властям Германии в ближайшие дни.

Со слов адвоката, он по-прежнему уверен в оправдании своего подзащитного после завершения судебного процесса в Германии, поскольку правосудие – это "извилистый путь, результат непрерывной работы, а не... чудо, которое совершается само собой".

Подозреваемый – бывший офицер ВСУ Сергей К., отрицает свою причастность к подрывам "Северных потоков". В свою очередь, прокуроры из Германии утверждают, что он входил в группу лиц, причастных к установке взрывных устройств на газопроводы вблизи датского острова Борнхольм. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью организации взрыва, антиконституционном саботаже и разрушении важных сооружений.

Сообщается, что подозреваемого содержали в тюрьме строгого режима на территории Италии. В какой-то момент он объявил голодовку в знак протеста из-за содержания в задержании и того, что ему "не предоставили подходящего питания". Информацию о последнем предоставил адвокат подозреваемого.