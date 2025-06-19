Вильнюс собирается приобрести три таких борта. О сумме покупки пока не сообщается.

В этом году на Парижском авиасалоне ожидаются достаточно амбициозные европейские закупки. Даже Литва изъявила намерение приобрести три среднеразмерных военно-транспортных самолёта C-390 Millenium производства бразильской фирмы Embraer. Об этом сообщает Defence24.

Embraer C-390 Millennium для Литвы. Изображение: Embraer

Издание отмечает, что несмотря на небольшое население и достаточно скромные финансовые возможности Литва в последнее время достаточно активно инвестирует в оборону. В прошлые годы Вильнюс также инвестировал, но в основном в возможности проводить миссии. Тогда были приобретены 3 турбовинтовых транспортных самолёта Leonardo C-27J Spartan. Эти машины хоть и классифицируются как лёгкие, но могут перевозить достаточно габаритные грузы.

"Новый военный самолёт позволит нам перебрасывать войска и технику быстрее, дальше и экономичнее, одновременно укрепляя общий потенциал сдерживания альянса»", – заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене по этому поводу.

Правда, глава оборонного ведомства Прибалтийской республики не конкретизировала, куда это военно-политическое руководство страны намеревается перебрасывать свои войска, да ещё куда-то "дальше и быстрее". Это если учесть достаточно небольшую численность литовской армии и весьма скромные размеры самой страны.

Как сообщает Defence24, в ходе Парижского авиасалона Португалия приняла решение приобрести шестой по счёту самолёт KC-390 (может выполнять функцию самолёта-заправщика). Контракт на поставку пяти таких машин с опционом ещё на 10 единиц, которые будут перепроданы европейским клиентам, если таковые появятся, был подписан в 2019 году. Между тем, Литва заявила, что именно данный тип соответствует её потребностям. Но главное в том, что самолёты могут быть поставлены в течение трёх лет, а не десяти. Поэтому не исключено, что литовский заказ будет оформлен через Португалию.

Фирма Embraer также добилась еще одного успеха в продажах, связанных со своей техникой. Нидерланды, которые приобрели пять самолётов данного типа, дополнительно заказали медицинский модуль (мини-госпиталь) для них, который может быть установлен в C-390 по принципу "ролл-он/ролл-офф".

В Европе многие страны будут эксплуатантами военно-транспортных C/KC-390 Millennium. Литва, Словакия, Чехия, Венгрия и Швеция уже приобрели такие самолёты либо даже заявили об их наличии. Кроме того, их заказали Нидерланды, Португалия и Австрия.