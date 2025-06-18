Министерство обороны Латвии 17 июня опубликовало сообщение об одобрении правительством страны приобретения 42 дополнительных боевых машин пехоты ASCOD-2 у компании General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas (GDELS, испанское подразделение оборонной компании).
Таким образом, суммарный заказ Латвии на БМП ASCOD был удвоен и составляет 84 единицы. Стоимость дополнительного контракта оценивается в 387 миллиона евро. Поставки первой партии из 42 боевых машин, законтрактованных в январе 2025 года начнутся в 2026 году. А первые поставки из второй партии запланированы на 2027 год. Около 30% производства будет локализовано на территории Латвии. Об этом сообщает Army Recognition.
Предприятие Patria Defense Partnership Latvia в Валмиере начало сборку платформ ASCOD в рамках стратегического партнерства с GDELS-Santa Bárbara Sistemas. Выпуск первых БМП ASCOD латвийской сборки ожидается к июню 2026 года.
ASCOD-2 – это современная гусеничная БМП, разработанная для обеспечения высокой мобильности защиты личного состава в многопрофильных операциях. Машина создана на универсальном шасси и может производиться в нескольких конфигурациях. ASCOD-2 в варианте БМП имеет боевую массу до 35 тонн и может перевозить восемь десантников со снаряжением. Экипаж машины состоит из трёх человек: командира, оператора-наводчика и механика-водителя. Машина оснащена высокопроизводительным дизельным двигателем MTU 8V 199 TE20 мощностью 720 лошадиных сил, работающим в паре с автоматической коробкой передач Renk HSWL 256B. Силовая установка и трансмиссия обеспечивают боевой машине скорость до 70 км/ч при движении по дорогам с твёрдым покрытием. Запас хода по топливу составляет около 500 километров.
Броневая защита соответствует стандарту НАТО STANAG 4569 уровня 4 и обеспечивает всестороннюю защиту от 14,5-мм бронебойных снарядов, осколков 155-мм артиллерийских снарядов и самодельных взрывных устройств. БМП оснащена модульным пакетом брони, что позволяет в перспективе проводить модернизацию. Вооружение представлено полностью стабилизированной автоматической пушкой калибра 30 или 35 миллиметров и спаренным пулемётом, установленных в дистанционно управляемом боевом модуле или в обитаемой башне. БМП ASCOD-2 также может быть оснащена пусковыми установками противотанковых управляемых ракет, такими как Spike LR или Javelin, что расширяет её возможности по поражению как бронетехники, так и укрепленных позиций.
Боевая машина оснащена передовыми системами управления боем. Имеется тепловизор, лазерный дальномер и система навигации GPS. Эти системы обеспечивают бесперебойную координацию с союзными подразделениями и значительно улучшают ситуационную осведомленность экипажа, а также обнаружение целей в сложных боевых сценариях.
Army Recognition отмечает, что новое приобретение имеет важное стратегическое значение для Вооружённых сил Латвии, учитывая "критическое" положение страны на восточном фланге блока НАТО. На фоне растущей напряженности в Восточной Европе Латвия ускоряет усилия по модернизации своих сухопутных боевых сил для сдерживания потенциальных угроз и укрепления передовой оборонительной позиции альянса. Принятие на вооружение боевых машин пехоты ASCOD-2 значительно повысит огневую мощь, мобильность и выживаемость латвийских механизированных пехотных подразделений. Новыми боевыми машинами планируется оснастить второй оперативный батальон в составе Сухопутных войск. Гусеничная конфигурация БМП обеспечивает высокую мобильность на местности в различных погодных условиях, что имеет решающее значение для оборонительных операций в лесах, водно-болотных угодьях и труднопроходимых приграничных зонах Латвии.