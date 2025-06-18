Дополнительно заказано ещё 42 машины. Таким образом, ВС Латвии получат 84 боевых машины пехоты данного типа.

Министерство обороны Латвии 17 июня опубликовало сообщение об одобрении правительством страны приобретения 42 дополнительных боевых машин пехоты ASCOD-2 у компании General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas (GDELS, испанское подразделение оборонной компании).

Таким образом, суммарный заказ Латвии на БМП ASCOD был удвоен и составляет 84 единицы. Стоимость дополнительного контракта оценивается в 387 миллиона евро. Поставки первой партии из 42 боевых машин, законтрактованных в январе 2025 года начнутся в 2026 году. А первые поставки из второй партии запланированы на 2027 год. Около 30% производства будет локализовано на территории Латвии. Об этом сообщает Army Recognition.

БМП ASCOD-2. Фото: Министерство обороны Латвии

Предприятие Patria Defense Partnership Latvia в Валмиере начало сборку платформ ASCOD в рамках стратегического партнерства с GDELS-Santa Bárbara Sistemas. Выпуск первых БМП ASCOD латвийской сборки ожидается к июню 2026 года.

ASCOD-2 – это современная гусеничная БМП, разработанная для обеспечения высокой мобильности защиты личного состава в многопрофильных операциях. Машина создана на универсальном шасси и может производиться в нескольких конфигурациях. ASCOD-2 в варианте БМП имеет боевую массу до 35 тонн и может перевозить восемь десантников со снаряжением. Экипаж машины состоит из трёх человек: командира, оператора-наводчика и механика-водителя. Машина оснащена высокопроизводительным дизельным двигателем MTU 8V 199 TE20 мощностью 720 лошадиных сил, работающим в паре с автоматической коробкой передач Renk HSWL 256B. Силовая установка и трансмиссия обеспечивают боевой машине скорость до 70 км/ч при движении по дорогам с твёрдым покрытием. Запас хода по топливу составляет около 500 километров.

Броневая защита соответствует стандарту НАТО STANAG 4569 уровня 4 и обеспечивает всестороннюю защиту от 14,5-мм бронебойных снарядов, осколков 155-мм артиллерийских снарядов и самодельных взрывных устройств. БМП оснащена модульным пакетом брони, что позволяет в перспективе проводить модернизацию. Вооружение представлено полностью стабилизированной автоматической пушкой калибра 30 или 35 миллиметров и спаренным пулемётом, установленных в дистанционно управляемом боевом модуле или в обитаемой башне. БМП ASCOD-2 также может быть оснащена пусковыми установками противотанковых управляемых ракет, такими как Spike LR или Javelin, что расширяет её возможности по поражению как бронетехники, так и укрепленных позиций.

Боевая машина оснащена передовыми системами управления боем. Имеется тепловизор, лазерный дальномер и система навигации GPS. Эти системы обеспечивают бесперебойную координацию с союзными подразделениями и значительно улучшают ситуационную осведомленность экипажа, а также обнаружение целей в сложных боевых сценариях.

Army Recognition отмечает, что новое приобретение имеет важное стратегическое значение для Вооружённых сил Латвии, учитывая "критическое" положение страны на восточном фланге блока НАТО. На фоне растущей напряженности в Восточной Европе Латвия ускоряет усилия по модернизации своих сухопутных боевых сил для сдерживания потенциальных угроз и укрепления передовой оборонительной позиции альянса. Принятие на вооружение боевых машин пехоты ASCOD-2 значительно повысит огневую мощь, мобильность и выживаемость латвийских механизированных пехотных подразделений. Новыми боевыми машинами планируется оснастить второй оперативный батальон в составе Сухопутных войск. Гусеничная конфигурация БМП обеспечивает высокую мобильность на местности в различных погодных условиях, что имеет решающее значение для оборонительных операций в лесах, водно-болотных угодьях и труднопроходимых приграничных зонах Латвии.