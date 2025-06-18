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crazycat21
Rheinmetall и Anduril будут совместно производить беспилотники и «умные» боеприпасы для Европы
Это авиационные крылатые ракеты Barracuda и дроны Fury. В дальнейшем партнёрство планируется расширить за счёт внедрения технологий следующего поколения.

Авиационная ракета Barracuda. Фото: Anduril

Европа ведёт гонку со временем, пытаясь сократить технологический разрыв, отделяющий её военную промышленность от возможностей ВПК США. Европейские страны пообещали увеличить расходы на военные нужды на фоне обеспокоенности по поводу оборонных обязательств США при президенте Дональде Трампе. Однако Европа по-прежнему в значительной степени зависит от американских оборонных компаний в плане заполнения критических пробелов в возможностях – не только в традиционных системах, таких как истребители и ракеты, но и в новых технологиях, таких как искусственный интеллект, низкоорбитальные спутники и беспилотники.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Anduril Industries стремятся сократить зависимость Европы от поставок из США. Две компании объявили о стратегическом партнерстве для совместной разработки и поставки набора автономных систем, использующих американские технологии. Об этом сообщает Defense Romania.

По данным издания, компания Anduril уже имеет три проверенных продукта. Это «умные» крылатые ракеты Barracuda («Барракуда»), воздушные дроны Fury и твердотопливные двигатели для различных типов ракет.

Все перечисленные системы будут совместно разрабатываться и производиться двумя компаниями с привлечением государственных поставщиков и промышленных партнёров со всей Европы. В перспективе партнёрство планируется расширить за счет внедрения большего количества технологий следующего поколения.

«Интегрируя решения Anduril в европейскую производственную структуру Rheinmetall и систему цифрового суверенитета, мы создаем на этой основе условия для внедрения новых типов автономных, быстро реализуемых модульных возможностей, соответствующих постоянно меняющимся требованиям НАТО», – сказал генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Партнёрство двух компаний представляет собой долгосрочные инвестиции в совместную разработку простых в реализации систем, адаптированных к конкретным потребностям европейского регионального рынка.

Ракеты Barracuda и Barracuda-М являются доступным оружием, предназначенным для «гипермасштабного» производства. Модульная конструкция крылатой ракеты Barracuda поддерживает широкий спектр полезных нагрузок и режимов наведения, что делает ее гибким вариантом для удовлетворения индивидуальных потребностей европейских вооруженных сил.

Беспилотник Fury. Фото: Anduril

Включение интеллектуального беспилотника Fury в экосистему продуктов Rheinmetall позволит каждой стране-заказчику гибко настраивать собственные боевые системы. Размеры беспилотника Fury сопоставимы с габаритами истребителя F-16. Изначально аппарат был спроектирован для поддержки самолётов пятого поколения F-35 и F-22. Конструкция дрона позволяет интегрировать различные датчики и полезную нагрузку в зависимости от характера миссии.

Твердотопливные двигатели от Anduril обеспечат странам Европы доступ к надежной линейке двигательных установок. Эти двигатели предложат европейской оборонной промышленности больше альтернатив, поскольку внутренние ресурсы являются недостаточными.

Компания Anduril базируется в Калифорнии и относится к разряду тех американских компаний, которые бросают вызов классическим оборонным гигантам, предлагая быстрые инновации. К таким фирмам также относятся компания по разработке искусственного интеллекта Palantir и SpaceX Илона Маска.

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#новости #оружие #ракеты #беспилотники #дроны #rheinmetall #anduril #barracuda #fury
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