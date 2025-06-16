В Европу было передислоцировано три десятка воздушных танкеров, что может являться свидетельством подготовки Вашингтона к чему-то серьёзному.

ВВС США совершили беспрецедентную массовую переброску своих самолётов-заправщиков KC-135 и KC-46 через Атлантику, в Европу. И это стало поводом для предположений о том, что Штаты собираются вмешаться в разгорающийся военный конфликт между Израилем и Ираном. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Дозаправка истребителя F-16 от самолёта-заправщика KC-135. Фото: ВВС США

Как пишет издание, количество воздушных танкеров в Европе продолжало расти и в поздние часы по времени Западного побережья США достигло тридцати единиц. Ранее были сообщения, что самолёты-заправщики из нескольких западных стран осуществляют дозаправку в воздухе самолётов ВВС Израиля во время ударов по Ирану. Поэтому не исключено, что американские танкеры будут выполнять аналогичные задачи. Также нельзя исключать, что KC-135 и KC-46 были переброшены в Европу для непосредственной поддержки боевых самолётов американских ВВС на тот случай, если Штаты решаться напрямую вмешаться в конфликт на стороне Израиля.

MWM отмечает, что США уже напрямую участвуют в военном противостоянии: развернуты системы ПРО THAAD и эсминцы AEGIS для перехвата иранских баллистических ракет. Кроме того, имеются данные, что Пентагон предоставлял разведданные и данные системы GPS для наведения израильского управляемого оружия.

Хотя израильские истребители F-15 могут без дозаправки долететь до Ирана, нанести удар и вернуться обратно, большая часть парка ВВС Израиля состоит из самолётов F-16. Последним просто не хватает дальности для нанесения ударов по большинству объектов на территории Ирана даже при наличии подвесных топливных баков и использовании крылатых ракет большой дальности. Аналогичная ситуация и с истребителями пятого поколения F-35I.

Западные истребители в основном имеют гораздо меньшую дальность полета, чем российские или китайские аналоги, что привело ВВС и ВМС США к очень сильной зависимости от дозаправки в воздухе при выполнении боевых операций против сильных государств. Предполагается, что авианосные ударные группы ВМС США в силу своей потенциальной уязвимости для иранских ракет будут держаться на почтительном расстоянии. Самолётам придётся вылетать на пределе. И в этой ситуации возможность дозаправки в воздухе становится особенно ценной.