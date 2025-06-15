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crazycat21
Reuters: Германия, Франция и Великобритания готовы провести переговоры с Ираном
Глава МИД Германии Йохан Вадефуль считает, что лишь переговоры по ядерной программе Тегерана могут способствовать урегулированию кризиса.

Фото: newslettereuropean.eu

Глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что Германия, Франция и Великобритания готовы провести немедленные переговоры с Ираном по ядерной программе Тегерана в целях деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Немецкий министр, находящийся с визитом в регионе, сказал, что пытается внести свой вклад в деэскалацию конфликта между Израилем и Ираном. Он также отметил, что Тегеран ранее "не воспользовался" возможностью конструктивных переговоров.

"Я надеюсь, что это всё ещё возможно. Германия вместе с Францией и Великобританией готовы. Мы предлагаем Ирану немедленные переговоры по ядерной программе, я надеюсь, предложение будет принято", – заявил Вадефуль немецкому телевидению ARD.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Германии, именно переговоры по ядерной программе Тегерана являются условием для достижения мира. С его слов, Иран не представляет опасности ни для региона, ни для Израиля, ни для Европы.

Йохан Вадефуль, находящийся с визитом в Омане, отметил, что конфликт будет завершён только тогда, когда на обе стороны – Израиль и Иран, будет оказано "давление со всех сторон". Политик также отметил, что все ожидают, что в течение недели обе стороны приложат усилия для деэскалации.

На вопрос, может ли пасть иранское правительство, глава МИД Германии ответил, что, по его мнению, Израиль не намерен свергать власти Ирана.

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#новости #германия #великобритания #иран #франция #ближний восток #ирак #ядерная программа ирана
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