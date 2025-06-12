Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Турция продаст Индонезии 48 истребителей KAAN собственного производства
Стоимость десятилетнего контракта составляет около 10 миллиардов долларов.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара договорилась об экспорте в Индонезию 48 истребителей KAAN турецкого производства. Об этом сообщает Defense Post.

Турецкий истребитель пятого поколения KAAN. Фото: Turkish Aerospace Industries

Оборонная промышленность Турции обеспечивает значительную долю экспортных доходов страны. В качестве примера приведены «знаменитые» беспилотники Bayraktar.

«В рамках соглашения, подписанного с нашей дружественной и братской страной Индонезией, 48 истребителей Kaan будут произведены в Турции и экспортированы в Индонезию», – написал Эрдоган в социальной сети.

Согласно данным турецких СМИ, стоимость контракта составляет 10 миллиардов долларов. Он предусматривает производство и поставку Индонезии самолётов в течение десяти лет. Кроме того, как сообщает телеканал TRT Haber, сделка также предусматривает передачу Индонезии технологий.

«В производстве самолетов Kaan также будут задействованы местные мощности Индонезии», – заявил президент Турции.

При этом Реджеп Эрдоган не стал вдаваться в подробности, насколько широко будут задействованы индонезийские предприятия.

Истребитель пятого поколения KAAN производства государственной компании Turkish Aerospace Industries (TAI) впервые поднялся в воздух в феврале 2024 года. Изначально его оснастили парой двигателей F110 американской компании General Electric. Аналогичные двигатели стоят на истребителях F-16. Однако в перспективе Турция планирует оснащать KAAN двигателями собственного производства.

По данным Defense Post, в 2024 году на экспорте вооружений Турция заработала 7,1 миллиарда долларов, что на 1,6 миллиарда больше по сравнению с 2023 годом.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости #армия #оружие #военные новости #авиация #турция #истребители 5-го поколения #kaan
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иркутской области закрыли самую большую подпольную майнинговую ферму с 2000 единиц оборудования
2
AMD готовит видеокарту Radeon RX 9090 XT, которая может составить конкуренцию GeForce RTX 4090
1
На вторую по мощности ГЭС в России доставили новый 300-тонный трансформатор
+
DJI представила квадрокоптер Matrice 400 с дальностью полёта более 40 километров
+
Великобритания проводит испытания подводного робота для борьбы с диверсиями
+
Энергетики Бурятии обнаружили рядом с ЛЭП мобильную майнинговую ферму на базе КамАЗа
2
Россия приступила к полевым испытаниям уникальной контактной сети
5
Новый дизайн ОС Apple сравнивают с Windows Vista почти 20-летней давности
+
RTX 5080 не справляется с MindsEye в 4K без DLSS и генерации кадров
4
Microsoft выпускает экстренный патч KB5063060 для решения проблем с играми в Windows 11 24H2
2
Sony готовит новую портативную консоль PlayStation с 16 ГБ оперативной памяти и чипом AMD RDNA5/UDNA
2
Первый инженерный вариант настольного процессора NVIDIA N1X почти догнал геймерский Ryzen 7 9800X3D
4
Модернизацию системы РЭБ SPECTRA обсуждают во Франции после потери Индией истребителя Rafale
+
Apple iPhone 17 серии будут оснащëны экранами с высокой частотой обновления
+
В России выставили на продажу ВАЗ-2110 1999 года выпуска с пробегом всего 540 километров
+
Партнеры NVIDIA спешно отгружают видеокарты RTX 5090 на фоне новых тарифов для Китая
1
Garmin представляет флагманские навигационные системы Tread 2 Overland Edition и Tread 2 SxS Edition
+
В России появился собственный бренд видеокарт, выпускающий продукцию на базе GPU NVIDIA
3
Новый SSD-накопитель E2 Petabyte может ускорить переход от жестких дисков
+
Министр армии США бросил вызов военно-промышленному комплексу
+

Популярные статьи

Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
63
Сказ о том, как севшая батарейка биоса мне мозги пудрила
20
Топ-5 игр для Sony PlayStation 5, которые стоит приобрести новичку в первую очередь
7
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
187
От DLSS до самообмана — что не так с российскими геймерами в 2025 году
8
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Безработица в Китае и пустые полки в США – чем грозит затягивание торговой войны между странами
2
Краткий обзор сериалов «Ледокол» и «Этернавт»
+

Сейчас обсуждают

Китя.
20:08
Хорошо. обсуждать мощные карты нельзя затычки в тренде типа 6600 да.
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
Непран трухан
20:06
А 300ватный 6800хт не кипятильник ? Но дело не в этом А в том что лучшая становится каждая новая твоя покупка, а других ты поливаешь помоями только за то что у них отличная от твоей карта Ты не заду...
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
Китя.
20:05
Совсем не так. просто смотрите анализируйте и все.
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
Непран трухан
20:04
Все таки когда нибудь ты поймешь что не так Хотел написать с возрастом, но уже поезд ушел ухахахвх. Дело не в красных зеленых и не в какой то карте вообще А в посыле твоем что "у миня самое лучшее, ...
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
Китя.
20:04
Мне запрещаешь выкладывать фотки и делать тесты что-ли ?.
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
Повелитель драного Кити
20:02
ну твое дело.мне вообще побоку на что ты там дрочуешь.ты просто всех достал тут.мое .вот у меня -а у тебя в итоге жизнь конча опущенного
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
Повелитель драного Кити
20:01
пока он к генасику не присоединится -фига я отстану от него
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
Китя.
20:01
а мне 6800хт нравится она намного лучше кипятильника 7900хтх.
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
Повелитель драного Кити
20:00
да ты задрал всех своим хвастовством.просто ты конч и все это знают.мерзкий обоссаный всеми конч.мне вот вообще обогреватель 6800 не интересен.но ты передергивай.
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
Китя.
19:59
Так что опять не так тесты и фотки под запретом что ли.
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем