Стоимость десятилетнего контракта составляет около 10 миллиардов долларов.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара договорилась об экспорте в Индонезию 48 истребителей KAAN турецкого производства. Об этом сообщает Defense Post.

Турецкий истребитель пятого поколения KAAN. Фото: Turkish Aerospace Industries

Оборонная промышленность Турции обеспечивает значительную долю экспортных доходов страны. В качестве примера приведены «знаменитые» беспилотники Bayraktar.

«В рамках соглашения, подписанного с нашей дружественной и братской страной Индонезией, 48 истребителей Kaan будут произведены в Турции и экспортированы в Индонезию», – написал Эрдоган в социальной сети.

Согласно данным турецких СМИ, стоимость контракта составляет 10 миллиардов долларов. Он предусматривает производство и поставку Индонезии самолётов в течение десяти лет. Кроме того, как сообщает телеканал TRT Haber, сделка также предусматривает передачу Индонезии технологий.

«В производстве самолетов Kaan также будут задействованы местные мощности Индонезии», – заявил президент Турции.

При этом Реджеп Эрдоган не стал вдаваться в подробности, насколько широко будут задействованы индонезийские предприятия.

Истребитель пятого поколения KAAN производства государственной компании Turkish Aerospace Industries (TAI) впервые поднялся в воздух в феврале 2024 года. Изначально его оснастили парой двигателей F110 американской компании General Electric. Аналогичные двигатели стоят на истребителях F-16. Однако в перспективе Турция планирует оснащать KAAN двигателями собственного производства.

По данным Defense Post, в 2024 году на экспорте вооружений Турция заработала 7,1 миллиарда долларов, что на 1,6 миллиарда больше по сравнению с 2023 годом.