Польша намерена приобрести три-четыре подводных лодки, а Литва и Латвия только катера прибрежной зоны.

Дизельная подводная лодка ORP Orzeł ВМС Польши. Фото: kmdr ppor. Radosław Pioch

Польша и страны Балтии 12 июня 2025 официально ускорили программы закупки подводных лодок и ударных катеров для повышения возможностей своих ВМС в условиях меняющейся обстановки в Балтийском море. Польша стремится модернизировать свой стареющий подводный флот в рамках программы Orka, в то время как Литва и Латвия подписали контракты на усовершенствованные многоцелевые боевые катера.

Польская программа Orka предполагает замену устаревшей советской ORP Orzeł, последней действующей подводной лодки класса Kilo [советская ДЭПЛ проекта 877Э "Палтус", прим.] в ВМС Польши. К концу 2025 года Варшава намеревается заключить контракт на постройку трёх-четырёх дизель-электрических подводных лодок, оснащённых воздухонезависимыми силовыми установками (API) и способными нести крылатые ракеты.

Планируемые к приобретению субмарины предназначены для действий в сложных прибрежных условиях Балтийского моря. Основными требованиями к ним являются скрытность, продолжительное время пребывания в подводном положении и возможность нанесения ударов по наземным целям ракетным оружием.

Свои предложения сделали одиннадцать судостроительных фирм, включая Naval Group (Франция), TKMS (Германия), Fincantieri (Италия), Saab (Швеция), Navantia (Испания), Hanwha Ocean и Hyundai (Южная Корея) и Babcock (Великобритания). По данным Министерства обороны Польши, в настоящее время лидируют предложения из Германии, Швеции и Италии, хотя переговоры с Южной Кореей остаются активными. По данным министерства обороны Польши, в настоящее время лидируют предложения из Германии, Швеции и Италии, хотя переговоры с Южной Кореей остаются в активной фазе.

Как сообщает Army Recognition, одно из самых интересных предложений поступило от южнокорейской компании Hanwha Ocean, предлагающей три подводные лодки KSS-III Batch-II со значительным местным промышленным участием, учебными пакетами и долгосрочной операционной независимостью. Это предложение является частью более широкой стратегии Сеула по расширению своего оборонного экспорта в Европу.

Власти Польши подтвердили своё намерение подписать контракт на строительство подводных лодок в 2025 году. Бюджет программы пока не разглашается, но предполагается, что он превысит 3 миллиарда евро. В эту сумму входит и стоимость поддержки жизненного цикла лодок. Подводные лодки Orka будут служить как сдерживающим фактором, так и стратегическим инструментом для разведывательных, наблюдательных и «воспрепятствующих» операций в Балтийском море.

Быстроходный катер Watercat M18. Фото: Министерство обороны Финляндии

Одновременно Литва и Латвия запустили программу Common Future Multipurpose Attack Craft (CFMAC) в партнерстве с финской судостроительной компанией Marine Alutech. На первом этапе реализации программы предусмотрена поставка современных быстроходных катеров Watercat M18. Литва приобрела два таких катера. Сумма покупки оценивается приблизительно в 22 миллиона евро.

Катера оснащены пусковыми установками ракет SPIKE NLOS с дальностью полёта 32 километра и крупнокалиберными пулемётами в дистанционно управляемых боевых модулях. Эти суда, специально спроектированные для высокоскоростных прибрежных операций, должны поступить на вооружение ВМС Литвы уже в 2026 году. В качестве примера района возможных действий этих судов Army Recognition приводит Куршский залив.

Watercat M18 оснащён двумя двигателями Scania с водометами, позволяющими развивать скорость до 35 узлов и работать на мелководье. Компактная конструкция катера позволяет выполнять различные миссии: от минирования до специальных операций и прибрежной разведки, противодействуя гибридным угрозам.

Army Recognition отмечает, что в рамках программы модернизации своих ВМС Литва планирует в период с 2030 по 2037 год также приобрести многоцелевые патрульные суда для действий в открытом море. По версии издания, это «ещё больше» укрепит военно-морской потенциал страны.