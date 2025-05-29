Первоначально эти беспилотники разрабатывались только для гражданского применения.

Подводный дрон PIKE. Фото: SUBmerge Baltic

Латвийский стартап SUBmerge Baltic представил свою линейку подводных дронов PIKE на мероприятии Drone Summit 2025, проходящем в Риге. Об этом сообщает Defense Post.

Дистанционно управляемый подводный аппарат PIKE 1 имеет 8-часовое рабочее время и дальность действия 80 километров при глубине погружения до 300 метров. Дрон оснащён двумя камерами, одна из которых расположена в носовой части, а вторая обеспечивает обзор нижней полусферы, а также доплеровским регистратором скорости и сонаром кругового обзора и навигации.

В то же время автономный подводный аппарат (AUV) PIKE обладает почти вдвое лучшими возможностями по сравнению с PIKE 1. Морской беспилотник способен преодолевать до 150 километров и погружаться на глубину до 500 метров. Максимальная масса полезной нагрузки составляет 20 килограммов. Согласно данным компании, автономность этого аппарата составляет до семи суток. Он оснащён цифровым навигационным сканером, гидролокатором кругового обзора, инерциальной навигационной системой и системой GPS для определения координат и точной навигации в ходе продолжительных миссий.

Морские беспилотники, предназначенные для выполнения таких задач, как мониторинг границ и защита подводной инфраструктуры в водах с плохой видимостью, характерных для Латвии и Балтийского региона, оснащены камерами высокого разрешения и датчиками, которые определяют местоположение, движение и глубину.

Первоначально эти дроны создавались для применения в гражданских сферах деятельности – поисково-разведывательных операций и мониторинга водных экосистем в режиме реального времени. Но в конечном итоге их возможности были расширены для военного целей. Команда стартапа собиралась разработать дрон-камикадзе в сочетании с надводным транспортным средством для поражения глубинных целей в акваториях противника. Под противником подразумевается Россия.

"В настоящее время мы проводим локальные испытания и планируем совместные испытания с ВМС Латвии в июне и июле, а затем испытания на Украине в сентябре", – заявили в SUBmerge Baltic.

В компании также отметили, что работают над снижением стоимости дронов за счёт сокращения производственных затрат. В настоящее время цена за единицу составляет около 100 тысяч евро, она может быть снижена до 75 тысяч евро, если запланированные улучшения будут реализованы.

Компания планирует масштабировать производство дронов с пяти до двадцати единиц в месяц и поставить два дрона Министерству внутренних дел Латвии уже в 2025 году.