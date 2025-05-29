Заявлено, что эти самолёты необходимы для обеспечения "безопасности" в регионе.

Самолёты Boeing E-3 Sentry на аэродроме Шауляй. Фото: © Photo : Lietuvos kariuomenė / E3A komponentas

Североатлантический альянс разместил на литовском аэродроме Шауляй сразу четыре самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ или AWACS по терминологии НАТО) Boeing E-3 Sentry. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Вооружённых сил прибалтийской республики.

Согласно сообщению, 27 мая на авиабазе Шауляй совершил посадку натовский самолёт AWACS. Отмечено, что он будет базироваться на аэродроме вместе с тремя аналогичными бортами, прибывшими ещё 23 апреля.

«Самолеты AWACS играют важнейшую роль в обеспечении мониторинга воздушного пространства, тактического управления и быстрого реагирования на различные ситуации. Они способны обнаруживать цели на больших расстояниях, координировать воздушные операции и передавать информацию как воздушным, так и наземным подразделениям», – говорится в сообщении.

В ВС Литвы отметили, что временная дислокация самолётов в Шауляе позволяет странам Североатлантического альянса «быстро адаптироваться к динамичной обстановке в сфере безопасности» и «укреплять безопасность» в регионе.

Таким образом, на литовском аэродроме в непосредственной близости от границ России и Белоруссии находятся сразу четыре стратегических самолёта военного блока, способных осуществлять разведку и выдавать целеуказание. И это называется «укрепление безопасности»?

Ясно, что эти самолёты будут осуществлять разведку в интересах сил альянса. Непонятно только, почему в Брюсселе решили разместить эти Boeing E-3 Sentry именно в Шауляе. Конечно, там отличный большой аэродром, отремонтированный по стандартам НАТО, но логичнее было бы спрятать эти самолёты где-нибудь в глубине Польши, поскольку в Шауляе они становятся целью номер один для расчётов ОТРК «Искандер» и экипажей истребительной авиации в случае гипотетического конфликта. До России и Белоруссии недалеко. Простая демонстрация силы со стороны НАТО? Не исключено. В то же время нельзя исключать, что альянс настолько уверовал в себя, что в открытую готовится к военному противостоянию с Россией.