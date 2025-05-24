Причины в самоуверенности "архитекторов" американской политики и в появлении равных соперников.

Вице-президент США Джей ди Вэнс. Фото: Drew Hallowell / Getty Images

Вице-президент США Джей ди Вэнс признал, что эпоха бесспорного "доминирования" США на мировой арене подошла к концу. Своё заявление второй человек в Белом доме сделал в ходе выступления перед выпускниками Академии ВМС США в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Со слов политика, основным приоритетом администрации Трампа является не только сохранение, но и расширение технологического разрыва между вооружёнными силами США и "противниками во всём мире". Вэнс отметил, что после окончания Холодной войны Штаты практически безраздельно господствовали на суше, на воде, в воздухе и космосе, а также в киберпространстве. Но нынешние соперники Америки решительно настроены на то, чтобы взять верх во всех этих сферах.

"Однако эра бесспорного американского доминирования завершилась. Сегодня мы сталкиваемся с серьезными угрозами в лице Китая, России и других стран, решительно настроенных на то, чтобы взять над нами верх во всех сферах – от радиочастотного спектра до низкой околоземной орбиты, цепочек поставок и даже нашей коммуникационной инфраструктуры", – сказал он.

Вице-президент отметил, что после распада Советского союза и окончания Холодной войны лица, ответственные за внешнюю политику Вашингтона, руководствовались тем, что доминирование Америки на мировой арене является гарантированным в виду отсутствия равного по силе государства-соперника. Однако всё оказалось не так, как считали "архитекторы" политики США.

"В течение короткого времени мы были сверхдержавой без какого-либо равного по силе соперника. И мы не верили, что может произойти рост какой-то другой нации, конкурирующей с Соединенными Штатами Америки", – добавил он.

Вэнс был вынужден констатировать, что самоуспокоение и появление конкурентов привели к тому, что Вашингтон был вынужден сменить "жёсткую силу" на "мягкую".

Хорошо, что по ту сторону океана стали в открытую признавать, что США уже не являются мировым гегемоном. Причём на самом высшем уровне. А ведь президент России Владимир Путин ранее неоднократно предупреждал, что ни о какой гегемонии Запада в новом мироустройстве не может быть и речи. Касательно "мягкой силы", о которой заявил Вэнс, то, вероятно, под ней он подразумевал давно назревшую для Вашингтона необходимость договариваться, а не приказывать и требовать.

Что касается технологического "преимущества" США над противниками, то Вэнс явно попытался выдать желаемое за действительное. Если бы оно сохранялось, то вице-президенту не пришлось признавать закат американского господства на мировой арене.