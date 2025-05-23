Военная разведка США заявила, что такие ракеты стали оснащать боевыми частями с ядерными зарядами

На Западе традиционно очень внимательно следят за российским вооружением. Это внимание значительно усилилось в последние три года, что вполне объяснимо в силу объективных причин. Очередной материал, посвящённый отечественному вооружению опубликовало профильное издание Мilitary Watch Magazine (MWM). На этот раз эксперты ресурса акцентировали своё внимание на новейшей дальнобойной ракете Р-37М класса "воздух-воздух".

Пуск ракеты Р-37М истребителем Су-35С. Изображение: Министерство обороны РФ

Со ссылкой на отчёт военной разведки Пентагона заявлено, что ВКС России стали принимать в эксплуатацию такие изделия, оснащённые ядерными боеголовками. Несмотря на достаточно ограниченную информацию об Р-37М, предполагается, что это новый вариант ракеты, принятой на вооружение в 2010-х годах. Р-37М оснащена крупной боевой частью, масса которой составляет 60 килограммов. Это примерно в три раза больше, чем у обычных ракет класса "воздух-воздух". Массивная БЧ ракеты обеспечивает возможность её снаряжения миниатюрным ядерным зарядом.

Перехватчик МиГ-31БМ при пуске ракеты на большой высоте и высокой скорости может поразить цель на дистанции до 400 километров. Р-37М имеет скорость 6 Махов. Это самая большая скорость для всех известных в мире типов ракет класса "воздух-воздух". А по дальности пуска российское изделие уступает лишь китайской PL-XX. Ракета Р-37М достаточно манёвренная, что позволяет ей перехватывать небольшие истребители. Оснащение таких ракет ядерными боеголовками позволит одному перехватчику или истребителю ВКС России нейтрализовать целые эскадрильи самолётов противника, а также рои крылатых ракет и беспилотников. При этом каждый перехватчик МиГ-31БМ или истребитель Су-35С могут нести по четыре Р-37М.

Принятие на вооружение ракет класса "воздух-воздух" со специальными боевыми частями является частью более широкой стратегии ВС РФ по использованию ядерных средств для асимметричного противодействия гораздо более многочисленным силам потенциального противника – блока НАТО.

Вариант Р-37М с ядерным оснащением может быть особенно полезен против малозаметных самолётов пятого поколения, таких как F-35. Эти истребители были развернуты в довольно значительных количествах вдоль европейских, арктических и дальневосточных границ России с Западным блоком и его государствами-союзниками. При этом количество имеющихся у Запада F-35 постоянно увеличивается.

Как отмечает Мilitary Watch, хотя российские перехватчики и истребители "могут испытывать трудности" при обнаружении и захвате F-35 на больших дистанциях, наличие ракет Р-37М с ядерными зарядами снижают требования к точности. Большой радиус взрыва и мощный электромагнитный импульс делают Р-37М со специальной БЧ очень эффективным оружием против таких целей.

Р-37М прошла полноценные боевые испытания в ходе конфликта на Украине и получила высокую оценку как в России, так и за рубежом. Ракета в основном применяется перехватчиками МиГ-31БМ, которые имеют самую высокую крейсерскую скорость среди всех боевых самолётов в мире и оснащены гораздо более крупными и мощными радарами по сравнении с другими типами.