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crazycat21
Испания представила «умный» самонастраивающийся гранатомёт Hispano MPW
Оружие самостоятельно определяет дистанцию до цели, метеоусловия, угол возвышения, тип гранаты и её скорость полёта.

Hispano MPW. Фото: @ELMObrokenWings / соцсети

Испанская оборонная фирма Instalaza в ходе оружейной выставки FEINDEF 2025 в Мадриде представила новый ручной гранатомёт, который автоматически определяет расстояние до цели, угол возвышения и определяет условия окружающей среды без необходимости ручной настройки. Об этом сообщает ресурс NextGen Defense.

Hispano MPW (многоцелевое оружие) – это 90-мм многоразовая безоткатная пусковая установка, разработанная с учетом реалий современного пехотного боя. В основе оружия лежит система управления огнем Vosel-H (FCS), которая использует датчики для измерения угловой скорости и параметров окружающей среды, помогая оператору производить выстрелы с большей скоростью и точностью. Гранатомёт получит двухступенчатый противотанковый снаряд с кумулятивной боевой частью. Боеприпас находится в стадии разработки.

Оружие оснащено оптическим и тепловизионным прицелами, лазерным дальномером и системой баллистической коррекции для стрельбы днём и ночью. Также имеется резервный коллиматорный прицел для ведения огня на ближних дистанциях и на случай отказа системы FCS.

Масса нового гранатомёта составляет всего 7,5 кг, он достаточно компактный, что делает его пригодным для использования воздушно-десантными войсками и мобильными пехотными подразделениями.

Hispano MPW был разработан в качестве замены устаревшего гранатомёта C90 компании Instalaza. Максимальная дальность стрельбы нового гранатомёта, в зависимости от применяемого боеприпаса, достигает 650 метров, что вдвое больше, чем у предшествующей версии.

Hispano MPW также совместим со всеми типами боеприпасов от С90, включая бронебойные, противобункерные, тандемные, дымовые и усиленные фугасные снаряды.

Гранатомёт очень прост в использовании. Он оснащён гладким металлическим стволом, обёрнутым специальной защитной тканью, которая помогает снизить его инфракрасную сигнатуру на поле боя. Встроенная система управления огнём Vosel-H (FCS) определяет тип гранаты и автоматически устанавливает правильную траекторию. Она также измеряет температуру топлива ракеты для регулировки тяги и скорости стрельбы. Оператору только необходимо зарядить гранатомёт, навести на цель и произвести выстрел. Всё остальное делает система.

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#новости #армия #оружие #военные новости #испания #гранатомет #hispano mpw #instalaza
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