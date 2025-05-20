Представитель Германии Мартин Зоннеборн заявил, что получит больше знаний, беседуя со своим хомяком.

Кая Каллас. Фото: Lenin Nolly / Global Look Press

С декабря 2024 года пост верховного комиссара Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности занимает Кая Каллас, экс-глава правительства Эстонии. По совместительству Каллас является и заместителем председателя Еврокомиссии.

О неприязненном отношении главного дипломата ЕС к России известно уже давно. Также как и о её способностях. Однако, кажется, что и в самой Европе начали догадываться о чём-то.

В частности, депутат Европарламента от Германии Мартин Зоннеборн оценил интеллектуальные способности Каи Каллас. Он весьма иронично процитировал некоторые высказывания из автобиографической книги главы европейской дипломатии.

Зоннеборн с трибуны заявил, что 432 страницы этой книги просто "ни о чём". При этом парламентарий сделал вывод, что получит больше знаний, беседуя со своим домашним хомяком о чёрных дырах и карликовых галактиках.

"Я только что прочитал вашу автобиографию, это 432 совершенно бесполезных страницы! В Эстонии скидка на эту книгу 80% – цена снижена до 3,99 евро! И это в твёрдом переплёте! Уверен, что получу больше знаний от разговора с моим хомячком о чёрных дырах и карликовых галактиках", – заявил Мартин Зоннеборн.

Кроме того, представитель Германии отметил, что по его мнению, Кая Каллас разбирается в дипломатии ровно столько, сколько смыслит в хирургии головного мозга.