Американский лидер рассказал о новых самолётах, которые могут появится в ВВС США.

Истребитель F-22 Raptor. Фото: ВВС США

США обсуждают возможность разработки нового двухмоторного боевого самолёта F-55 и модернизацию уже стоящего на вооружении истребителя F-22 Raptor. Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп. С его слов, модернизированный F-22 получит обозначение F-22 Super. Об этом сообщает Reuters.

Дональд Трамп выступил на встрече руководителей бизнеса, включая глав компаний Boeing и GE Aerospace, в Дохе на следующий день после объявления о ряде деловых сделок, включая заказ Катара на 160 коммерческих лайнеров Boeing. Президент США назвал предлагаемый F-55 отдельно «модернизацией» F-35 и отдельно «новой разработкой». Он также подчеркнул роль новой платформы для завоевания господства в воздухе под названием F-47, над которой работает корпорация Boeing. При этом Трамп заявил, что США одновременно рассматривают возможность модернизации истребителя пятого поколения F-22, для замены которого и предназначен F-47.

«Мы собираемся сделать F-55, и, я думаю, если мы получим правильную цену, мы должны получить правильную цену, это будет два двигателя и супермодернизация F-35, а затем мы сделаем F-22. Я думаю, что самый красивый истребитель в мире – это F-22, но мы собираемся сделать F-22 Super, и это будет очень современная версия истребителя F-22», – сказал он.

При этом Дональд Трамп добавил, что Штаты собираются приступить к работе в данном направлении «очень быстро».

Reuters отмечает, что заявление американского президента прозвучало через несколько недель после того, как Пентагон заключил контракт с корпорацией Boeing на проектирование и поставку истребителя F-47 шестого поколения, предназначенного для замены F-22 Raptor. Новый боевой самолёт должен стать самым современным истребителем Америки. Кроме того, он должен выступать в роли ведущего для роя дронов.

Также отмечено, что будущее ныне стоящего на вооружении F-22 долгое время является предметом ожесточённых споров. Ранее Конгресс США блокировал планы ВВС по ускоренному снятию с вооружения данного типа. Военные хотели сосредоточиться именно на F-47.

Аналитики заявляют, что пока не совсем ясно, как список потенциальных разработок, озвученных Трампом, вписывается в известные программы и планы расходов, а также в сроки существующих программ.

В частности, Ник Каннингем, аналитик по аэрокосмической технике Agency Partners, предположил, что F-55 может относиться к программе F/A-XX, призванной заменить устаревший парк самолетов Boeing F/A-18 Super Hornet ВМС США собственными истребителями-невидимками шестого поколения в 2030-х годах.

Аналитики утверждают, что любая существенная модернизация давно снятого с производства истребителя F-22 будет очень дорогостоящей. Кроме того, упоминание Трампом двух двигателей у F-55 свидетельствует о том, что он никак не будет являться версией F-35.

«Добавление двигателя к F-35 делает его новым самолетом», – заявил британский военный аналитик Фрэнсис Туса.

Необходимо отметить, что ещё летом 2024 года Дональд Трамп, бывший тогда ещё кандидатом в президенты, рассуждая о национальной безопасности, заявил, что Штаты имеют одни из самых передовых систем вооружений в мире. Перечисляя боевые самолёты, он назвал F-16 и F-35, а затем почему-то «добавил» к ним истребитель F-32 – самолёт, которого не существовало в природе. Возможно, политик просто перепутал его с экспериментальным Boeing X-32, который конкурировал с таким же экспериментальным на тот момент X-35 [ныне F-35, прим.] от компании Lockheed Martin в конкурсе программы Joint Strike Fighter.