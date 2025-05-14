Ханно Певкур дал понять, что в разведывательном сообществе США Эстония воспринимается как серьёзный партнёр.

В ходе своего визита в Вашингтон 13 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур встретился с директором Национальной разведки США Талси Габбард. По результатам встречи политик заявил, что в Штатах хорошо осознают «угрозу» со стороны России, однако дальнейшие действия администрации Трампа будут зависеть от результатов переговоров в Стамбуле, а также от результатов саммита НАТО в Гааге. Об этом сообщают СМИ прибалтийской республики.

Со слов Певкура, в экспертной среде США основное внимание по-прежнему сосредоточено на противостоянии с Китаем. Однако при этом позиция Эстонии по отношению к России нашла поддержку.

«Но на всех встречах звучала мысль о том, что шаги Эстонии верны. Мы вкладываем в оборону более пяти процентов, и это имеет огромное значение. Как и наши сигналы и позиция в отношении России. В том числе и на встрече с представителем разведки была отмечена схожесть наших позиций», – заявил министр обороны Эстонии.

Политик также отметил, что Конгресс США по-прежнему сохраняет проукраинскую позицию, но новые пакеты военной помощи для Киева пока не обсуждаются.

Особо Ханно Певкур отметил конструктивный характер встречи с Талси Габбард и её понимание «угрозы», исходящей от России.

«Талси Габбард и вся ее команда хорошо понимают угрозу со стороны России. В этом нет сомнений. Вопрос скорее в том, какие решения на основе поставляемых разведкой данных принимает администрация? А также каково реальное положение России, на что она способна, а на что – нет, и каковы угрозы. У разведки в этом плане сомнений нет», – сказал министр.

Также он добавил, что нет сомнений и относительно военного уровня России. Поэтому политическому руководству [вероятно, речь об администрации Трампа, прим.] предстоит принять свои решения на основании разведывательных данных.

Кроме того, Ханно Певкур несколько завуалировано дал понять, что в разведывательном сообществе США Эстония воспринимается как достаточно серьёзный партнёр. Всё потому, что у эстонской стороны давно налажены хорошие контакты с разведывательным сообществом, и обмен данными между разведками стран НАТО происходит очень тесно. Поэтому разведке США точно известно, на что способна разведка Эстонии.