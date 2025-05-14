Генерал ВС США Гийо отметил, что в ситуации на Украине сохраняются риски перерастания конфликта в открытое противостояние.

В Пентагоне не исключают начало прямой военной конфронтации с Россией и Китаем. Свою точку зрения на эту тему изложил глава Северного командования ВС США генерал ВВС Грегори Гийо, также являющийся главой Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), в ходе слушаний по вопросам оборонной политики в Комитете Сената по вооружённым силам.

По мнению генерала, хотя Россия, Китай, Северная Корея и Иран стремятся избежать военного противостояния с Соединёнными Штатами, их уверенность в ослаблении Запада провоцирует желание бросить вызов Америке и увеличивает вероятность просчётов.

Как отметил представитель американского военного ведомства, в контексте украинского конфликта существуют потенциальные сценарии, которые, в случае их реализации, могут привести к прямому военному столкновению с Соединёнными Штатами. В то же время, ситуация на Ближнем Востоке может перерасти в полномасштабное вооружённое противостояние с Ираном и его союзниками. Напряжённость вокруг Тайваня также может перерасти в прямой военный конфликт между США и Китаем, а обстановка на Корейском полуострове грозит возобновлением конфликта.

В данном случае необходимо отметить, что военные на то и военные, чтобы просчитывать все сценарии. В Вашингтоне явно опасаются полномасштабного конфликта с участием США и равным по силам противником.