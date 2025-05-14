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crazycat21
Defense Post: Армия США применяет цифровое моделирование для создания новой БМП XM30
Такой подход позволяет избежать конструктивных ошибок на стадии проектирования.

Компьютерная графика боевой машины XM-30. Изображение: Savannah Baldwin / DVIDS

Армия США использует цифровое моделирование для разработки конструкции перспективной боевой машины пехоты XM30. Данная высокотехнологичная БМП предназначена для замены устаревшей боевой машины M2 Bradley [стоит на вооружении с 1980-х годов, прим.]. Об этом сообщает Defense Post.

В лаборатории Детройтского арсенала американские солдаты управляют виртуальными версиями еще не построенной боевой машины и предоставляют обратную связь, которая, как надеются инженеры, позволит оптимизировать разработку, сократить расходы и избежать ошибок в проектировании до того, как будет построен реальный прототип.

В одном из виртуальных экспериментов военнослужащие 4-й пехотной дивизии выполнили миссию в вымышленной обстановке одного из районов Западной Европы. Военным противостояли гражданские игроки, имитировавшие силы противника, оснащённые бронетехникой и дронами. В течение 40-минутного «игрового» сценария военные, используя четыре виртуальных БМП XM-30, поражали противника на пути к своей цели.

Основная цель упражнений на симуляторе – сбор эксплуатационных данных и отзывов пользователей для разработки проекта XM30 без задержек и затрат, связанных с созданием физического прототипа. Например, предварительное виртуальное тестирование выявило проблемы в конструкции для ног от одного из поставщиков. Обычно такие проблемы выявляются только после того, как построен реальный образец техники. Раннее цифровое моделирование позволяет обнаружить и устранить недочёты ещё на этапах проектирования.

«Вы можете получить 80 или 90 процентов того, каким должно быть транспортное средство, с помощью виртуальной обратной связи, а затем с помощью физических испытаний вы доработаете оставшиеся 10–20 процентов», – рассказал журналу National Defense Magazine Джефф Кэмберс, руководитель отдела моделирования и имитации в Центре систем наземных транспортных средств.

Кроме того, компьютерное моделирование позволяет армии уже сейчас готовить экипажи для перспективных боевых машин пехоты XM-30.

По данным Defense Post, в программе замены БМП Bradley для армии США, стоимость которой составляет около 45 миллиардов долларов, осталось только два финалиста. Это фирмы American Rheinmetall Vehicles и General Dynamics Land Systems. Их заявки обошли проекты от BAE Systems, Oshkosh Defense и Point Blank Enterprises. Обе фирмы предлагают варианты боевой машины пехоты, которые могут перевозить не менее шести десантников и могут быть оснащены пушкой калибра 50 миллиметров. Также в обоих вариантах предусмотрено оснащение беспилотниками для выполнения разведывательных и ударных задач.

За последние 25 лет американская армия предприняла уже пять попыток найти замену для БМП M2 Bradley. XM30 – шестая. Замена должна быть готова к 2030-м годам.

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#новости #сша #армия #оружие #военные новости #бронетехника #bradley #компьютерное моделирование #xm30
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