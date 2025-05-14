Очередное ничего не значащее заявление от французского лидера.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за введение новых санкций против России в ближайшие дни, если Кремль не согласится на прекращение огня. В качестве объектов санкционного воздействия французский лидер назвал финансовый и нефтегазовый сектора российской экономики. Об этом сообщает Reuters.

"Мы намерены ввести новые санкции против России в ближайшие дни, если Москва откажется соблюдать режим прекращения огня. Мы координируем действия в этом направлении", – сказал Макрон в интервью в прайм-тайм на телеканале TF1.

Reuters отмечает, что комментарии Макрона перекликаются с комментариями канцлера Германии Фридриха Мерца, сделанными ранее 13 мая. Глава немецкого правительства заявил, что европейские союзники "существенно ужесточат санкции" в отношении России, если президент Владимир Путин не согласится на прекращение огня. Мерц также в качестве возможных целей назвал финансовый и энергетический сектора.

Касательно заявления Макрона, то оно сделано исключительно для внутренней европейской публики, поскольку Россию санкциями не запугать. Дело в том, что в настоящее время Франция на фоне дистанцирования США претендует на главенствующую роль в Европе, поэтому Макрон и пытается набрать политический "вес" при помощи громких заявлений.