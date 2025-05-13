Наземная беспилотная платформа THeMIS уже выпускается серийно, но европейцы решили её улучшить

Европейский оборонный фонд (EDF) одобрил финансирование продолжения проекта iMUGS (Интегрированная модульная беспилотная наземная система) по разработке многоцелевых беспилотных наземных систем следующего поколения. Об этом сообщает Defense Post.

Французские военнослужащие и наземный беспилотный транспортный аппарат THeMIS во время демонстрационного показа. Фото: Milrem Robotics

На проект, реализация которого будет осуществляться консорциумом под руководством эстонской компании Milrem Robotics, специализирующейся на наземных беспилотных системах, было выделено 50 миллионов евро. Именно этот консорциум уже поставил первоначальную наземную систему ещё в 2023 году. В настоящее время в составе консорциума уже 29 фирм-партнёров из 15 стран Европейского союза.

"Победа в конкурсе EDF – важный шаг на пути к тому, чтобы Европа оставалась на переднем крае разработки передовых беспилотных технологий. Наш консорциум объединяет ведущих экспертов со всего ЕС, и мы готовы предоставить возможности, которые повысят оперативную эффективность и безопасность наших вооруженных сил»", – заявил директор по развитию возможностей компании Milrem Robotics Рауль Рикк .

Используя результаты, полученные в результате реализации первого этапа проекта, iMUGS 2 ставит своей целью ускорить исследования и быстро перейти к готовым к развёртыванию решениям. Расширенные эксплуатационные возможности нового изделия будут продемонстрированы в ходе тактических учений с участием военных.

В планах консорциума разработать экономически эффективные, боеспособные беспилотные наземные системы для пеших солдат на различных оперативных уровнях, в том числе в условиях отсутствия связи с глобальной навигационной системой. Также должны быть определены оперативные концепции развёртывания беспилотных систем для пехотных батальонов и многоуровневых (межвидовых) войсковых операций. В ходе реализации проекта планируется улучшить открытую модульную архитектуру для более простой интеграции автономных функций с "как устаревшими, так и новыми системами на беспилотных и опционально пилотируемых наземных платформах, включая переоборудование пилотируемых транспортных средств".

Основное внимание будет уделено взаимодействию с европейскими странами, а также учёту уроков недавних конфликтов, включая конфликт на Украине.