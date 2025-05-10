В настоящее время в распоряжении Береговой охраны США всего три ледокола, один из которых стоит на приколе.

Тяжёлый ледокол USCGC Polar Star Береговой охраны США. Фото: navsea.navy.mil / Senior Chief Petty Officer RJ S

Министерство внутренней безопасности США одобрило строительство нового полярного патрульного судна для Береговой охраны, поскольку администрация Трампа обеспокоено морской безопасностью и растущей конкуренцией в Арктическом регионе. Соответствующую информацию приводит Defense News.

Новое судно станет первым тяжёлым ледоколом, построенным в США за последние пятьдесят лет. Строительство будет вестись на верфи Bollinger Shipyards.

Бен Борделон, президент и генеральный директор Bollinger Shipyards, назвал этот шаг «историческим достижением не только для Bollinger Shipyards, но и для американского судостроения».

В настоящее время в распоряжении Береговой охраны США имеются всего два ледокола: тяжёлый ледокол USCGC Polar Star и средний USCGC Healy. Но последний «вышел из строя» в июле 2024 года из-за возгорания проводки, а возраст Polar Star составляет почти пять десятилетий. Поэтому, чтобы компенсировать нехватку ледоколов, в конце 2024 года Береговая охрана США приобрела коммерческий лёгкий ледокол, который был переименован в USCGC Storis. И этот корабль стал первым ледоколом, пополнившим флот службы за последние 25 лет.

Defense News отмечает, что «зелёный свет» на строительство нового тяжёлого ледокола был дан на фоне недавнего всплеска военно-морской активности иностранных государств в арктическом регионе, включая совместное российско-китайское воздушное патрулирование вблизи Аляски летом 2024 года.

В указе от 9 апреля президент Дональд Трамп призвал к новой стратегии по улучшению морской безопасности в Арктике. Законопроект о выделении дополнительных средств в настоящее время находится на рассмотрении законодателей. Предлагается выделить 9 миллиардов долларов на строительство судов для Береговой охраны. В случае выделения средств может быть начато строительство до 30 новых судов различных размеров и с различными эксплуатационными возможностями.